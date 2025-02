Stop ai punti nascita periferici in Emilia Romagna: cosa cambia

Bologna, 18 febbraio 2025 – I punti nascita delle zone di montagna, ma anche in quelle più ’periferiche’ non saranno tenuti aperti: non ci sono le sufficienti condizioni di sicurezza per le donne e i bambini. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, durante l’audizione in Commissione Politiche per la salute e sociali, che si è tenuta ieri mattina: “Tenere aperti i punti nascita dove non c’è un sufficiente numero di parti è un rischio per le donne e i bambini. Su questo non transigeremo”.

Parole che hanno provocato una reazione immediata da parte delle opposizioni che hanno ricordato come l’ex governatore Stefano Bonaccini “avesse messo la riapertura dei punti nascita nelle zone periferiche al centro della sua campagna elettorale nel 2020 per quanto riguarda la sanità – ricorda la capogruppo FdI, Marta Evangelisti –. Oggi apprendiamo che la Regione non se ne farà carico. Ci chiediamo perché non se ne sia parlato in campagna elettorale”.

Attualmente i punti nascita, sul territorio regionale, sono diciotto: a Piacenza (uno in città), due a Parma (uno in città e uno a Fidenza), due a Reggio Emilia (uno in città e uno a Montecchio), tre a Modena (uno in città, uno a Sassuolo e uno a Carpi), quattro a Bologna (due in città, uno a Bentivoglio, uno a Imola), uno a Ferrara (in città), due a Ravenna (uno in città e uno a Faenza), uno a Forlì (in città), uno a Cesena (in città), uno a Rimini (città).

Poi ci sono i punti nascita chiusi o “momentaneamente sospesi” sul cui futuro le parole dell’assessore sembrano essere state piuttosto chiare, e sono: Guastalla (provincia di Reggio Emilia) dove i bimbi non nascono più dai tempi della pandemia, in quanto l’ospedale fu adibito alla cura dei contagiati dal Covid, stessa cosa per Scandiano, chiuso nel marzo 2020 e Castelnovo ne’ Monti chiuso nel luglio 2017.

Nel Modenese il punto nascita di Pavullo è stato chiuso nell’ottobre 2017, mentre quello di Mirandola è sospeso dal dicembre 2022 per mancanza di personale, come specifica la Regione. Nella provincia di Bologna, non si nasce più nell’ospedale di Porretta Terme dal febbraio 2017, nel Ferrarese, a Cento nascite “momentaneamente sospese” dal giugno 2023 anche qui per mancanza di personale e nel Ravennate punto nascita chiuso nel marzo 2020 causa Covid. Per alcuni di questi ospedali è stata chiesta al Ministero l’analisi di fattibilità ma, dicono sempre da viale Aldo Moro, non è mai arrivata risposta.

Altro argomento di grande interesse affrontato dall’assessore Fabi durante l’udienza, è stata la proposta di riforma relativa ai medici di medicina generale, avanzata a livello di governo centrale, che prevede il passaggio dalla libera professione a un rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale. Anche su tale questione, Fabi è stato chiaro: “Il tema non è dipendenza o convenzionamento. Se ci incanaliamo in questa discussione non arriveremo a garantire gli obiettivi che dobbiamo raggiungere: se passasse la dipendenza ci vorranno almeno cinque anni per realizzarla. E noi non possiamo aspettare tanto”. Infatti la riforma della sanità emiliano-romagnola al centro della campagna elettorale del presidente Michele de Pascale, portata avanti dall’assessorato guidato da Fabi, passa attraverso il rafforzamento della medicina territoriale nella quale i medici di base hanno un ruolo primario.