Il grazie al reparto di Ortopedia, nonna Sissi torna a camminare: “Umanità e professionalità”

Fermo, 13 giugno 2025 – Ha vissuto con il tormento del dolore e con una limitata autonomia Iris Anna Maranesi che da qualche giorno ha ripreso in mano la sua vita, dopo un delicato intervento ortopedico che ha risolto il suo problema. La donna, originaria del fermano, ha scritto al reparto di ortopedia e della sala operatoria, “che con la loro professionalità, ma soprattutto con la loro umanità mi hanno aiutato a superare questo complesso intervento chirurgico e soprattutto la delicata ripresa nel post intervento. Hanno sostenuto me e i miei familiari ed è grazie a loro se oggi posso godere in serenità degli anni a venire, senza dolore, preservando la mia autonomia domestica”.

Nota come nonna Sissì, Iris è stata operata dal primario Federico Lamponi che spiega: “La paziente era già stata operata per protesi di ginocchio sinistro nel 2023. Lo stesso intervento è stato eseguito al ginocchio destro qualche giorno fa, ma con una problematica che ha reso particolare, questa volta, la protesizzazione del ginocchio. Come sempre la tecnologia ci è venuta in aiuto e, grazie al consenso della direzione, è stato possibile utilizzare un sistema di navigazione studiato appositamente per questi casi. Tutta la Uoc di Ortopedia, conclude il dottor Lamponi, si unisce e resta vicina, nella prosecuzione delle cure, alla simpatica e tenace paziente, accompagnandola in una ripresa veloce e sicura”.

“Quelle della paziente, sottoposta oltretutto a un delicato e molto particolare intervento al ginocchio, sono parole gratificanti che rendono onore al quotidiano, attento e scrupoloso lavoro di tutto il personale della nostra Ortopedia che vanta grandi professionisti, altamente qualificati e profondamente attenti a tutte le esigenze dei pazienti”, ha aggiunto il direttore generale della Ast, Roberto Grinta.