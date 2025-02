Rischia di soffocare con un pezzo di pizza ad Ancona, salvato da un finanziere fuori servizio

Ancona, 1 febbraio 2025 — Aveva mangiato un trancio di pizza, al piazzale Loreto di Ancona, ma dopo averlo ingerito erano iniziati i guai. Sono stati minuti di apprensione quelli vissuti da un anziano residente nel capoluogo dorico, dato che il pezzo di cibo che stava tentando di digerire gli era rimasto in gola, ostruendogli le vie aeree e rischiando così di portarlo alla morte per soffocamento. La sua vita, fortunatamente, è stata messa in salvo grazie all’intervento di un finanziere in quel momento era fuori servizio — il brigadiere capo Giuseppe Petruccelli, 57 anni, originario di San Marco in Lamis (Foggia) e in forza al Comando provinciale di Ancona — che gli ha praticato la manovra di Heimlich.

Il brigadiere capo della Finanza Giuseppe Petruccelli, 57 anni, originario di San Marco in Lamis (Foggia) e in forza al Comando provinciale di Ancona (a sinistra) ha praticato all'anziano, che stava soffocando con un pezzo di pizza, la manovra di Heimlich (destra)

I fatti, come raccontano i finanzieri del Comando provinciale del capoluogo dorico, sono avvenuti ieri pomeriggio. Petruccelli, in quel momento non in servizio, stava passando con la sua auto in pieno piazzale Loreto, quando, di fronte all’Ufficio postale e poco dopo l’ora di pranzo, ha sentito delle urla da parte di alcune donne in cerca di aiuto, impaurite mentre assistevano, inermi, al soffocamento da parte dell’anziano. Il brigadiere capo delle Fiamme Gialle anconetane, così, è subito sceso dalla sua vettura ed è entrato in azione. È arrivato sulla scena e ha scoperto quanto stesse accadendo, ovvero che l’anziano, barcollante, era diventato violaceo in volto e non riusciva più a respirare.

Nel mentre che una delle donne chiamava i soccorsi, il sovrintendente della Guardia di Finanza gli ha così praticato la manovra di Heimlich — la tecnica salvavita per la distruzione delle vie aeree — e l’uomo, così, è riuscito a sputare il pezzo di pizza. Una manovra che si è rivelata decisiva, messa in pratica con efficacia dal militare che, da decenni, è impegnato nel sociale, essendo in particolare un volontario della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ancona, oltreché donatore Avis. L’anziano, dopo aver sputato l’oggetto esterno, è così potuto tornare a respirare, potendosi salvare. Subito dopo l’intervento di Petruccelli, sul posto sono giunte sia l’ambulanza della Croce Rossa sia l’automedica, con un codice di gravità color rosso. Fortuna vuole, però, che il loro intervento non fosse a quel punto più necessario, grazie all’azione del militare che aveva già scongiurato conseguenze peggiori.