Lo studio a Forlì: una risonanza magnetica per capire chi è a rischio infarto

Forlì, 1 settembre 2025 – Il reparto di Cardiologia di Forlì si conferma tra i protagonisti della ricerca europea. La delegazione dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, guidata dal professor Carmine Pizzi, ha partecipato al congresso della European Society of Cardiology a Madrid, uno dei principali eventi internazionali del settore, terminato ieri.

L’appuntamento raduna migliaia di specialisti ed è l’occasione per presentare le nuove linee guida cliniche.

La squadra forlivese comprendeva medici in formazione specialistica dell’Università di Bologna e dottorandi attivi nel reparto: Luca Bergamaschi, Francesco Angeli, Matteo Armillotta, Sara Amicone, Damiano Fedele e Lisa Canton.

Il gruppo ha presentato poster e relazioni orali su temi innovativi come l’infarto miocardico acuto, la gestione dei tumori del cuore e l’applicazione delle più moderne tecniche di imaging.

"La ricerca è fondamentale non solo per far progredire le conoscenze ma soprattutto per migliorare l’assistenza clinica ai malati – sottolinea il direttore Pizzi –. Partecipare al Congresso europeo è un’occasione preziosa per rafforzare la rete scientifica”.

Tra i contributi presentati, c’è quello del dottor Fedele che ha condotto una ricerca sull’uso della risonanza magnetica nei pazienti con cardiomiopatia non ischemica.

"Lo studio – spiegano i medici – ha fornito gli elementi per aiutare a capire quali malati sono a rischio di morte cardiaca improvvisa e a quali occorre fornire una protezione mediante defibrillatore, tramite l’utilizzo di parametri avanzati derivati dalla risonanza magnetica del cuore”.