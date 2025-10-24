Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi

Bologna, 24 ottobre 2025 – La salmonella è un tipo di infezione alimentare che deriva principalmente da carne o derivati animali mangiati crudi o da acqua non potabile. A Reggio Emilia sono stati identificati 19 casi di positività a salmonella non tifoidea (salmonelle C), comunica l’Ausl. Queste persone si sarebbero sentite male dopo aver mangiato in alcuni locali della città o della provincia. Le indagini per risalire alle causa sono ancora in corso, ma intanto capiamo di che tipo di salmonella si tratta, quali sono i sintomi e che cosa provoca questa infezione.