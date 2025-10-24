Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Salute
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione BolognaSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
SaluteCos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi
24 ott 2025
REDAZIONE WEB
Salute
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi

2

Salmonella: che cos’è e quali sono le tipologie

3

Da dove viene il contagio da salmonella

4

Quali sono i sintomi

5

Quali sono gli alimenti a rischio

  1. Home
  2. Salute
  3. Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi

Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi

Alcuni alimenti sono la causa principale dell’infezione che provoca problemi gastrointestinali. L’agente batterico può contagiare l’uomo, ma anche animali domestici o selvatici

La salmonella deriva principalmente da alimenti di origine animali non cotti. Il ceppo non tifoideo è il più comune e provoca problemi gastrointestinali

Bologna, 24 ottobre 2025 – La salmonella è un tipo di infezione alimentare che deriva principalmente da carne o derivati animali mangiati crudi o da acqua non potabile. A Reggio Emilia sono stati identificati 19 casi di positività a salmonella non tifoidea (salmonelle C), comunica l’Ausl. Queste persone si sarebbero sentite male dopo aver mangiato in alcuni locali della città o della provincia. Le indagini per risalire alle causa sono ancora in corso, ma intanto capiamo di che tipo di salmonella si tratta, quali sono i sintomi e che cosa provoca questa infezione. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Salmonella, 19 casi in provincia di Reggio Emilia: bar e ristoranti sotto la lente. “Attenzione ai cibi poco cotti”
Articolo
Rischio salmonella nelle uova: ecco i lotti richiamati e ritirati a Reggio Emilia
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata