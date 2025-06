Il Sant’Orsola di Bologna diventa centro europeo per il carcinoma alla cervice uterina: i motivi

Bologna, 25 giugno 2025 – L'Irccs del Policlinico Sant’Orsola di Bologna è uno dei soli quattro centri in Italia a ottenere un importante riconoscimento a livello europeo. In particolare ci si riferisce all'Oncologia ginecologica, che è stata accreditata come Centro di Riferimento Europeo per il carcinoma della cervice uterina. A certificare l'importante risultato è l'Esgo, la Società europea di ginecologia oncologica.

I motivi del riconoscimento

Tra gli aspetti riconosciuti maggiormente da Esgo c'è la centralizzazione delle cure in centri connotati da specializzazione e esperienza nel trattamento di questa patologia, determinata anche da un alto numero di interventi e dalle numerose attività di ricerca.

"Per questa patologia la speranza è tutta nei programmi di prevenzione e screening - ha spiegato il professor Pierandrea De Iaco, che guida l'Unità operativa al Sant’Orsola - insieme alla vaccinazione anti-Hpv. Nella speranza che la sua incidenza sia progressivamente più rara. Nonostante questo, per chi si ammala oggi la chirurgia rimane decisiva e quindi lo è la presa in carico da parte di un'equipe di professionisti e professioniste altamente specializzato e quotidianamente impegnato nella cura di pazienti con questa patologia”.

L'Unità operativa del professor De Iaco esegue ogni anno circa 20 interventi relativi a patologie in fase iniziale e 10 su pazienti con patologia in stato avanzato. Per una malattia che è diventata rara grazie alla vaccinazione anti-Hpv e allo screening, questo volume cresciuto nel tempo dimostra come il Policlinico sia diventato nel tempo un centro di riferimento non solo per il territorio ma per pazienti dell'intero Paese.