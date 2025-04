Sbalzi di temperatura e rischi: “Il corpo non riesce ad abituarsi e soffre il sistema cardiorespiratorio”

Ascoli, 4 aprile 2025 – Tanti quelli che anche nel Piceno sono alle prese con febbre, raffreddore e altri malanni dovuti, con ogni probabilità, anche al ‘clima pazzo’ tra sbalzi di temperatura, forti piogge e momenti di sole. A confermarlo è la dottoressa Silvia Ribiscini, dirigente medico del servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Ast ascolana.

Dottoressa, queste variazioni improvvise di temperature sono pericolose?

“E’ evidente il fatto che stiamo vivendo una stagione anomala. In montagna, ad esempio, sta ancora nevicando nonostante siamo ad aprile. Con gli sbalzi di temperatura repentini, il corpo non fa in tempo ad abituarsi o a prepararsi. Pertanto, ne può risentire il sistema cardiorespiratorio, così come quello nervoso. In questo periodo, dunque, è normale avere la tosse o accusare raffreddore, raucedine e mal di gola. Ci sono tante persone a casa con la febbre alta, per una stagione influenzale che si sta protraendo più del previsto. Ma sono numerosi anche i casi di polmonite, otite e sinusite”.

In ospedale com’è la situazione, ci sono ricoveri per questi malanni?

“Qualche situazione particolare c’è. Ci sono pazienti, ad esempio, con polmoniti da pneumococco. Malattia sulla quale può influire, indubbiamente, anche lo sbalzo di temperatura. C’è chi riesce a superare lo stato di malessere in maniera autonoma, o attraverso i farmaci prescritti dal medico di famiglia, e chi invece fa fatica a guarire, come nel caso dei soggetti oncologici, degli anziani o di chi ha patologie croniche. Anche i bambini, ovviamente, sono a rischio a causa di questo clima anomalo”.

Come si può prevenire, allora?

“Il consiglio è quello più scontato: vestirsi a cipolla. In questo modo, infatti, ci si può togliere qualche ‘strato’ nelle ore più calde e ci si può coprire maggiormente nei momenti più freddi. In merito all’influenza sarebbe stato bene vaccinarsi, tra ottobre e febbraio. La vaccinazione anti-pneumococcica, invece, è destagionalizzata e se ne può approfittare in ogni periodo dell’anno. Ricordo che questa protegge dalle malattie trasmesse dallo pneumococco, un batterio, come ad esempio le polmoniti o, nei casi più gravi, la meningite”.

Capitolo Covid, il virus è ancora presente nel Piceno?

“Assolutamente sì. Ci sono ancora contagi, anche se è difficile quantificarli perché non tutti si sottopongono ormai ai tamponi. Però il coronavirus continua a circolare ed è sempre bene prestare la massima attenzione”.