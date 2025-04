Epatite C, screening in Emilia-Romagna: fino a quando è gratuito e per chi

Bologna, 22 aprile 2025 - Evitare il rischio di avere l'epatite C senza saperlo si può, grazie agli screening gratuiti che avvengono anche in Emilia-Romagna. Basta semplice prelievo del sangue, che si può eseguire assieme ad altri esami ematici anche facendone richiesta direttamente allo sportello del centro prelievi e senza prescrizione medica.

Funziona così lo screening per l’epatite C, che il ministero della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2025. In Emilia-Romagna, una delle prime Regioni ad aderire alla campagna di prevenzione a livello nazionale, dal 2022 - anno di avvio - al 31 dicembre 2024 sono 560.734 i cittadini che hanno effettuato il test, collocandola al primo posto in Italia per indice di copertura della popolazione generale destinataria.

Uno strumento che ha permesso di intercettare 1.206 persone risultate positive al secondo test di conferma - che fa seguito al primo esame del sangue, se positivo - e di avviare al trattamento terapeutico 903 pazienti.

Ma come funziona nello specifico e chi può farlo? Ecco tutti i dati nel dettaglio.