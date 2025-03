I migliori 3 ospedali nelle Marche: ecco la classifica

Nella classifica internazionale “World’s Best Hospitals 2025” con i 250 migliori ospedali al mondo, stilata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, purtroppo non compare nessuna struttura marchigiana. Ma tre strutture delle Marche si trovano comunque nella classifica nazionale, tra 140 nosocomi. Ecco quali sono: l’ospedale regionale Torrette di Ancona (posizione 42), l’ospedale di Pesaro (62) e l’ospedale Santa Croce di Fano (80).