Pazienti operati al cervello da svegli: la awake surgery all'ospedale Torrette

Una sfida che fino a pochi anni fa sembrava impensabile: operare il cervello (e oggi anche la colonna vertebrale) con il paziente completamente sveglio e cosciente. È l’obiettivo sempre più concreto dell’Unità Operativa di Neurochirurgia Generale con particolare interesse Pediatrico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, guidata dal dottor Roberto Trignani. La tecnica, nota come “awake surgery”, è una vera rivoluzione in campo neurochirurgico, tanto da essere divenuta quasi una routine per l’équipe di Torrette.