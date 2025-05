Test Hiv gratis e anonimi in Emilia Romagna: dove farli

Bologna, 17 maggio 2025 – Test Hiv gratuiti e anonimi per i cittadini dell’Emilia Romagna. La campagna europea European Testing Week per la lotta all’Aids (che si svolge due volte all’anni, in autunno e in primavera) tocca anche la nostra regione e si svolgerà dal 19 al 26 maggio.

L’evento mira a incoraggiare le persone a sottoporsi al test e a promuovere le diagnosi precoci dell’infezione. Lo slogan di questa campagna è: “Fai il test, tratta l’infezione e previeni l’ulteriore trasmissione”.

Infatti, la Regione Emilia Romagna spinge per una forte prevenzione dato che, come spiega nel comunicato stampa, “sono ancora troppe le persone che non sanno di essere infette dal virus dell’Hiv (Human Immunodeficiency Virus) o che lo scoprono troppo tardi”.

Nella nostra regione i casi sono in aumento, 220 nel 2023, e nel 56% dei casi l’infezione viene scoperta quando il sistema immunitario è già purtroppo compromesso. Quando però il test viene proposto dal proprio operatore sanitario, l’adesione cresce e si riduce lo stigma collegato all’infezione.