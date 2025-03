Ticket sui farmaci da maggio: come funzionano, i costi, chi deve pagarli e chi no

Bologna, 26 marzo 2025 - Dal 2 maggio nella sanità dell'Emilia-Romagna ci sarà un piccola rivoluzione: ad essere ritoccati saranno i ticket sui farmaci. Come? Con un aggravio dei costi per i cittadini. Si andrà da un minimo di 2,20 euro per confezione di medicinale a un massimo di 4 euro per ricetta.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Michele de Pascale, spiegando il perché di questa scelta: "Non capisco come mai in Emilia-Romagna si sia fatta questa distinzione tra i ticket sulle prestazioni e quelli sui farmaci. Non capisco come mai se una famiglia che ha più di 100mila euro di reddito complessivo familiare che corrispondono alla fascia più alta dei ticket, se fa una visita specialistica ambulatoriale paga i ticket, se fa una lastra paga i ticket, se prende una scatola di antibiotici invece non paga i ticket. Cosa che invece avviene in tutte le altre regioni italiane". Una delibera approvata dalla giunta che però non sarà per tutti. Vediamo il perché.