Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo

Bologna, 1 settembre 2025 - Nonostante i tumori del distretto testa-collo siano sempre più diffusi, i sintomi legati a queste neoplasie vengono ancora troppo spesso ignorati o associati a malattie stagionali come banali mal di gola e raffreddori.
Per sensibilizzare sul tema e porre l’accento sull’importanza della prevenzione, la sanità bolognese aderisce anche quest’anno alla 'Make Sense Campaign', campagna europea promossa in Italia da Aiocc (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica), proponendo una settimana di visite gratuite dedicate a pazienti con sintomatologia
sospetta. La settimana si svolgerà dal 15 al 19 settembre.