Andrea Bonzi
Salute
1 set 2025
MONICA RASCHI
Salute
Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo

Dal 15 al 19 settembre il Sant’Orsola, gli ospedali e i Cau dell'Ausl bolognese aderiranno alla campagna europea di prevenzione del tumore cervico-cefalico. Ecco come prenotare le visite

Tante le visite gratuite, nella settimana di prevenzione, che si potranno effettuare nelle varie strutture sanitarie a Bologna e provincia

Bologna, 1 settembre 2025 - Nonostante i tumori del distretto testa-collo siano sempre più diffusi, i sintomi  legati a queste neoplasie vengono ancora troppo spesso ignorati o associati a malattie stagionali come banali mal di gola e raffreddori.

Per sensibilizzare sul tema e porre l’accento sull’importanza della prevenzione, la sanità bolognese aderisce anche quest’anno alla 'Make Sense Campaign',  campagna europea promossa in Italia da Aiocc (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica),  proponendo una settimana di visite gratuite dedicate a pazienti con sintomatologia
sospetta. La settimana si svolgerà dal 15 al 19 settembre.

