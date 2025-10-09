Screening gratis alla vista alla Fondazione San Petronio a Bologna: ecco perché

Bologna, 9 ottobre 2025 - In via Santa Caterina passano tanti “invisibili”. Così, in occasione della Giornata mondiale della vista, l’attenzione si sposta sulle persone che, pur condividendo gli stessi spazi della città, troppo spesso passano inosservate. Sono senza dimora, i poveri, coloro che trovano accoglienza nelle strutture sociali di Bologna. Per questo Fondazione Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) Italia e la sezione territoriale dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Bologna, in collaborazione con Caritas, la struttura oculistica di Amoa Onlus l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, daranno la possibilità di effettuare uno screening gratuito alla vista dentro la sede della Fondazione San Petronio, proprio in via Santa Caterina.

“La nostra città ha tante persone che hanno bisogno dei nostri servizi – afferma Don Matteo Prosperini, direttore della Caritas di Bologna e presidente della Fondazione San Petronio Onlus - . Siamo l’unica mensa serale in città. Notiamo che questi luoghi iniziano a essere accoglienti per tutti i tipi di persone e in molte cene abbiamo raggiunto anche i 260 coperti”.

La conferenza stampa sulla Giornata mondiale della vista alla Fondazione San Petronio (foto Schicchi)

Oggi gli screening gratuiti alla vista

Solo nella mattinata di oggi sono stati effettuati 17 screening gratuiti alla vista, nella sede in cui operano i servizi della Caritas. Le attività si svolgeranno oggi dalle 9.30 alle 17, con l’utilizzo di una fundus camera non midriatica, un'apparecchiatura che consente di acquisire immagini del fondo oculare senza contatto e senza I'uso di colliri. Le persone che presenteranno anomalie durante lo screening saranno invitate a una visita oculistica completa e gratuita. Accanto alle attività cliniche, la giornata di oggi prevede anche azioni di sensibilizzazione, attraverso la distribuzione di materiale informativo e la diffusione di messaggi sui social media, con l'obiettivo di ricordare a tutti cittadini l’importanza di sottoporsi regolarmente a controlli oculistici. Le patologie oculari, infatti, possono insorgere i qualsiasi età e, se non diagnosticate precocemente, compromettere in modo irreversibile la capacità visiva.

"Si è esclusi anche per via della mancata cura della vista”

“La vista è un bene prezioso che appartiene a tutti, anche a chi troppo spesso rimane ai margini. Con questa iniziativa uniamo prevenzione e solidarietà, portando la salute visiva là dove non sempre arriva”, commenta Irene Balbo, presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti Bologna. Arriva in Fondazione anche Pier Michele Borra, vicepresidente Istituto Cavazza: “Questa iniziativa è per noi di grande importanza, perché interviene concretamente sul tema della marginalità sociale”, dice.

Per Davide Conte, membro del consiglio d’amministrazione di San Petronio Onlus “molte persone rischiano di rimanere escluse perché non si prendono cura della propria vista”. Dunque, il test effettuato dall’oculista Marzia Capuccini è assolutamente attendibile: “La vista è un bene a cui tutti hanno diritto. Abbiamo attrezzato un ambulatorio dedicato alla cura dei bisognosi, fornendo anche in questo caso visite oculistiche e occhiali gratuiti”, afferma Capuccini.

"Opportunità di accesso a tutti”

Uno accanto all’altro sono Federico Bartolomei, delegato regionale della di Iapb Italia e coordinatore attività Ipovisione dell’istituto Cavazza, e Manlio Nicoletti, direttore dell'Unità Operativa complessa di Oculistica dell’ospedale Maggiore: “Il sistema sanitario universalistico come il nostro ha il grande valore di offrire una opportunità di acceso a tutte le persone. Gli accessi urgenti, per intendersi quelli che avvengono tramite pronto soccorso, sono garantiti sempre e a chiunque ma anche gli accessi programmabili sono gestiti grazie rapporto diretto con le associazioni che, quando necessario, viene attivato”, ribadisce Nicoletti.