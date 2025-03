Sensibilità chimica multipla: “Un protocollo in ospedale per chi ha questa patologia”

Forlì, 3 marzo 2025 – Negli ospedali italiani, i pazienti affetti da Sensibilità Chimica Multipla (Mcs) affrontano un’ulteriore battaglia oltre alla malattia: la difficoltà di essere riconosciuti e accolti in ambienti adeguati.

L’Associazione Amica ha avviato un confronto con le direzioni sanitarie dell’Ausl Romagna per garantire protocolli operativi specifici, affinché chi soffre di questa patologia possa ricevere cure in condizioni di sicurezza. Una delegazione guidata da Olga Bonazza, Luciano Tancini, referenti regionali dell’ente e Lina Pavanelli, rappresentante dell’Associazione nazionale per il riconoscimento della Mcs e malattie ambientali, ha incontrato nei giorni scorsi il direttore di presidio, Francesco Sintoni, per discutere le procedure operative dei pazienti affetti da Mcs in caso di ricovero, accesso al pronto soccorso o agli ambulatori ospedalieri.

Le persone affette da Mcs faticano a tollerare prodotti di uso quotidiano come deodoranti, profumi, disinfettanti, detersivi, nonché materiali impiegati nell’edilizia: “Le strutture sanitarie – sottolinea la referente dell’associazione – utilizzano frequentemente sostanze di questo tipo per la pulizia degli ambienti. È quindi indispensabile prevedere spazi adeguati ad accogliere questi pazienti”.

Il protocollo di riferimento è quello adottato alcuni anni fa dall’Ausl di Ferrara. Il modello prevede, già da tempo, disposizioni specifiche per chi è colpito da questa patologia. “Durante l’incontro con Sintoni – prosegue Bonazza –, abbiamo avanzato la proposta di realizzare una stanza dedicata a proteggere questi pazienti all’interno del pronto soccorso forlivese. Il direttore ci ha ascoltato con interesse e ha mostrato disponibilità. La patologia è il risultato di un lungo processo di intossicazione dovuto all’accumulo di queste sostanze nel tempo e può causare problemi respiratori, disturbi gastrici e, nei casi più gravi, patologie neurodegenerative e tumori”.

La diagnosi può essere effettuata attraverso il questionario Qeesi, stabilito dal Consenso Internazionale del 1999. Tuttavia, non esiste ancora un accordo sulle terapie da adottare: ogni trattamento è considerato sperimentale. Alcune Regioni hanno riconosciuto l’Mcs e istituito protocolli specifici, seppur con modalità non omogenee:

“L’Emilia-Romagna – spiega Bonazza – ha recepito quanto stabilito dal Consiglio Superiore di Sanità e individuato un centro di riferimento per la diagnosi nell’unità operativa di medicina del lavoro al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, ma, sebbene siano previste, le cure non vengono erogate. Questo crea enormi difficoltà ai malati che spesso vengono si sentono ‘invisibili’”. Secondo l’Associazione Amica il numero delle persone colpite è ampiamente sottostimato: “A livello nazionale si stima che dal 2 al 10% della popolazione ne sia affetto – dichiara – ma il dato reale potrebbe essere molto più alto, poiché la diagnosi è complessa e i medici non sono adeguatamente informati e formati sulla malattia. In Romagna, la percentuale maggiore di casi si registra a Cesena, seguita da Ravenna, Rimini e, infine, Forlì”.