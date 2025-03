Che cosa è lo Snus e perché la nuova moda tra i giovani è pericolosa

Bologna, 10 marzo 2025 – Che cosa è lo Snus, che è stato assunto assunto in una scuola media da due 13enni poi finite in ospedale per i malori accusati? Si tratta di tabacco macinato ed essiccato. Lo stesso viene poi umidificato a vapore e raccolto in bustine piccole, simili a quelle del tè.

Il suo uso più comune consiste nel posizionarlo in bocca tra il labbro e la gengiva superiore, e tenerlo per un periodo di tempo che può variare da qualche minuto a diverse ore. Non si tratta di una droga né di una sostanza dopante ma è in grado di creare dipendenze.

Snus è un termine svedese utilizzato per indicare un tabacco umido in polvere per uso orale, prodotto tramite un processo di umidificazione a vapore. Prodotto e consumato principalmente in Svezia, Norvegia, Finlandia e Svizzera

Lo Snus tradizionale o lössnus (snus sfuso) è una polvere sfusa e umida che può essere arrotolata in forma cilindrica con le dita oppure usando uno strumento chiamato prismaster.

Il Portionssnus (Snus in porzioni) è polvere preconfezionata in piccoli sacchetti composti dello stesso materiale delle buste per il tè. È di solito una porzione di quantità inferiore rispetto a quella dello Snus sfuso ma è considerata più semplice da usare.

I sacchetti di nicotina (internazionalmente conosciuti come nicotine pouches) non sono un tipo di Snus ma un prodotto a base di nicotina che imita lo Snus venduto in nazioni.

Lo Snus è venduto principalmente in Svezia e Norvegia, ma può essere trovato in vendita in altre nazioni frequentate da turisti scandinavi (con l'importante eccezione dei paesi appartenenti all'Unione europea). È venduto in piccole scatole cilindriche, che nel passato erano fatte di porcellana, legno, argento od oro, ma che oggigiorno sono di carta pressata o plastica.

Acquistabile in tabaccheria è ovviamente vietato ai minori di 18 anni. Lo Snus agevola il rilascio di dopamina, quindi agisce come uno stimolante che può provocare dipendenza. Per questo viene utilizzato molto tra gli sportivi.

I rischi per la salute sono diversi. Sebbene sia una pratica ritenuta meno dannosa rispetto al fumo da sigaretta, gli effetti sulla salute dello Snus hanno suscitato un acceso dibattito. Alcune ricerche suggeriscono che possa comportare rischi inferiori rispetto al fumo tradizionale ma esistono preoccupazioni riguardo alla sua potenziale cancerogenicità e alle implicazioni per la salute a lungo termine, attualmente sconosciute.

La presenza di nicotina, anche se assorbita senza combustione, può comunque generare dipendenza. Alcuni paesi nordici hanno regolamentato lo Snus nell'ottica della riduzione del danno associato al tabagismo; altri però hanno adottato un approccio più cauto o lo hanno vietato completamente.

Nella relazione di marzo dell'Istituto superiore di sanità italiano sullo Snus, si legge che questi prodotti "presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non si possono escludere effetti dannosi per la salute umana. Poiché gli effetti osservati per la nicotina consistono principalmente nell’aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, si ritiene che il prodotto in esame possa costituire un rischio ancora più elevato per le persone ipertese o affette da cardiopatie”.

Per questo motivo il Ministero della Salute ha deciso che, per essere commercializzato dovesse riportare avvertenze per la salute e avere una chiusura a prova di bambino”. Inoltre essendo prodotti da tenere in bocca per un minimo di 20/30 minuti, e in alcuni casi, diverse volte al giorno, i sacchetti potrebbero presentare rischi per denti e gengive.