Due amici e il primo trapianto di fegato robotico eseguito in Emilia-Romagna: storia di un’eccellenza

Bologna, 15 settembre 2025 - Un trapianto di fegato eseguito con un approccio completamente robotico sia per il donatore vivente sia per il ricevente.

È la prima volta che accade nel mondo Occidentale, al policlinico di Modena.

La tecnica finora era stata adottata solo a Seoul (Corea del Sud) e a Riyadh (Arabia Saudita).

La storia d’amicizia tra il ricevente e il donatore

Un importante traguardo raggiunto anche grazie alla storia d’amicizia tra ricevente e donatore. Quest’ultimo, 52 anni, unico compatibile, ha scelto di aiutare l’amico 51enne, affetto da epatocarcinoma. Si tratta del primo caso di trapianto robotico (sui 34 avviati dal 2021 al policlinico) che avviene tra persone non consanguinee.

“La procedura è stata condotta con una tecnica robotica mini-invasiva (8 millimetri le incisioni sul donatore) – spiega Fabrizio Di Benedetto, direttore della Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di Fegato del policlinico di Modena e professore ordinario di UniMoRe –. Un intervento che rispetta completamente la parete addominale, riducendo dolore, cicatrici e tempi di recupero. Un aspetto cruciale, che incoraggia la donazione da vivente”.

L’intervento e come stanno ora ricevente e donatore

Il duplice intervento – il prelievo dell'emifegato e il trapianto – è stato effettuato con il robot chirurgico daVinci lo scorso giugno, entrambi i pazienti sono in buone condizioni generali e hanno fatto ritorno alla propria regione di origine: il donatore è stato dimesso quattro giorni dopo l'intervento in ottime condizioni generali, il ricevente dopo dieci giorni di ricovero.

De Pascale: “Orgoglioso del sistema sanitario”

"Siamo orgogliosi dei nostri professionisti e di un sistema sanitario pubblico sempre più innovativo, capace di aprire nuove strade e di coniugare a strumentazioni all'avanguardia competenze straordinarie – sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale –. Un sistema davvero universalistico, perché a servizio di tutti i cittadini. Sulla rete donativa e trapiantologica, questa Regione ha creduto e investito, e oggi può contare su 23 sedi donative e sui tre centri trapianto di Modena, Bologna e Parma, diventati nel tempo un punto di riferimento a livello nazionale e non solo, come questo ulteriore”.

Una nuova conquista raggiunta grazie all’unione tra altissima tecnologia e grandi competenze: “Continuiamo a lavorare per un’innovazione che sia diffusiva di qualità e sostenibilità – aggiunge l’assessore alla Sanità, Massimo Fabi –. La creazione di piattaforme di chirurgia robotica è diventato elemento essenziale del nostro sistema sanitario”.