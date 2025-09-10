Il tumore al cervello si può combattere? Uno studio dell'Università di Padova dice di sì

Padova, 10 settembre 2025 – Un grande passo avanti nella cura del tumore al cervello arriva dall’Università di Padova. Un nuovo anticorpo sperimentale si è scoperto che rallenta la progressione del glioblastoma, la forma più aggressiva di tumore cerebrale negli adulti, con una sopravvivenza media dopo la diagnosi inferiore ai 15 mesi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Communication and Signaling, è stato condotto da un team internazionale di ricerca guidato dall’Università di Padova in collaborazione con il CNR, coordinato dal professor Fabio Mammano. Il team ha sviluppato una nuova terapia a base di anticorpi che si è dimostrata efficace nel rallentare la crescita del glioblastoma. Oltre a ostacolare la progressione del tumore, il trattamento riduce anche l’iperattività neuronale causata dal tumore, una condizione che spesso porta crisi epilettiche nei pazienti.

I ricercatori hanno mirato a un bersaglio molecolare preciso: dei piccoli canali (detti canali emisomici delle connessine), che nei tumori sono iperattivi e rilasciano segnali che stimolano la proliferazione incontrollata delle cellule. Utilizzando colture cellulari derivate da pazienti, i ricercatori hanno testato un anticorpo monoclonale chiamato abEC1.1, in grado di bloccare selettivamente alcuni di questi canali. I risultati sono stati la riduzione della migrazione e dell’invasività delle cellule tumorali, la riduzione significativa del volume tumorale e la normalizzazione dell’attività sinaptica anomala che porterebbe alle crisi epilettiche.

“È la prima volta che un anticorpo terapeutico si dimostra capace di contrastare contemporaneamente la crescita del glioblastoma e l’iperattività neuronale che il tumore induce nei tessuti circostanti – spiega Mammano –. Questo approccio apre la strada a nuove strategie terapeutiche che mirano non solo alle cellule tumorali, ma anche alle loro interazioni patologiche con l’ambiente cerebrale”.

L’anticorpo è stato somministrato sia come proteina purificata sia tramite terapia genica con vettori virali, una modalità che potrebbe consentire effetti terapeutici duraturi con una sola somministrazione. Lo studio rafforza l’idea che i canali emisomici delle connessine siano un bersaglio farmacologico promettente per il trattamento del glioblastoma. La tecnologia è stata brevettata congiuntamente da Università di Padova, Cnr, Università degli Studi di Milano e Shanghai Tech University.