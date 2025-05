Tumori femminili, nuovo approccio: “La prevenzione passa dall’ambiente”

Macerata, 10 maggio 2025 – “Neos” è l’acronimo di Nutrition, earth, oncology, surgery, ma anche la parola greca che indica ciò che è nuovo, recente, innovativo. “È un prefisso molto usato per indicare ripresa, con criteri e intenti moderni, di idee, dottrine, correnti del passato”, spiega Mauro Pelagalli, primario di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Macerata e direttore del Dipartimento Materno – Infantile dell’Ast, che ha organizzato, per domani e dopodomani, a Borgo Lanciano di Castelraimondo, un convivio scientifico – che è anche un corso di formazione – in cui si parlerà di un approccio multidisciplinare per la cura dei tumori femminili.

Qual è l’obiettivo?

“Vogliamo esplorare il complesso tema dei tumori femminili da un nuovo punto di vista, analizzandoli attraverso l’intersezione tra nutrizione, medicina oncologica, pratiche chirurgiche e un approccio alla salute sostenuto dalle risorse offerte da Madre Terra”.

Madre Terra in che senso?

“I dati della letteratura internazionale evidenziano che la prevenzione primaria delle neoplasie comincia già nei primi anni di vita attraverso una corretta alimentazione, costituita da elementi prodotti dalla Terra che hanno in sé proprietà antiossidanti, immunoprotettive che facilitano la riparazione del Dna, e anti-infiammatorie. Ci proponiamo di scoprire ciò che il nostro territorio può fornire a questo scopo, valorizzando il prodotto naturale, il prodotto elaborato, gli effetti benefici sull’organismo nel rispetto delle esigenze della società civile, dei tempi dell’uomo e della natura. Vogliamo porre l’accento su ciò che il nostro territorio e le nostre risorse intellettive, culturali e tradizionali, artigianali, agricole e industriali e l’ambiente in cui viviamo, possono sostenere, prevenire, se non addirittura migliorare, le possibilità di cura e la qualità della vita delle pazienti affette da tumori della sfera pelvica”.

Come si integra questo approccio con gli altri fattori nella prevenzione e cura del tumore?

“Integrazione è la parola chiave. L’approccio integrato, che include l’uso della nutrizione come strumento di cura e una maggiore consapevolezza ambientale, offre nuovi orizzonti nella lotta contro i tumori femminili. Il nostro territorio si inserisce perfettamente in questa nuova ottica che integra le più moderne tecnologie chirurgiche e oncologiche, che verranno presentate insieme alle eccellenze biotecnologiche, nutrizionali e produttive del settore agroalimentare, con l’apporto dei centri di ricerca più avanzati. Ma ci soffermeremo anche sul ruolo dell’oncologia e della chirurgia, mettendo in evidenza i progressi nelle tecniche di diagnosi e trattamento, e sulle opportunità future per un’integrazione tra approcci tradizionali e moderni, con uno sguardo alle innovazioni terapeutiche”.

Insomma, la prima prevenzione è data da un ambiente sano…

“Senza dubbio. La lotta contro l’insorgenza del tumore nonché la cura e il post trattamento vedono protagonisti la regione e l’integrità dei suoi habitat che possono offrire il giusto ristoro e la “ricarica” alle donne che escono dai percorsi oncologici. Tutti siamo ospiti e custodi di questa ricchezza inestimabile che abbiamo la responsabilità di tutelare: amministratori locali e regionali, medici, biologici, ricercatori universitari, agricoltori, allevatori. Il medico più importante deriva dall’equilibrio tra i quattro elementi della terra (acqua, fuoco, terra, aria) e la nostra conoscenza al fine di cogliere ciò che in essi rappresenta l’essenza per la tutela della nostra salute”.