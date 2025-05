Tumori e ‘Natural killer’, ecco il ruolo chiave delle cellule immunitarie

Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – C’è anche un presenza reggiana al prestigioso Congresso Annuale 2025 dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in corso di svolgimento a Chicago negli Stati Uniti. La ricercatrice Francesca Reggiani del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio Emilia ha presentato i risultati dello studio del suo lavoro di ricerca sul ruolo delle cellule ’Natural Killer’ nel regolare la risposta all’immunoterapia nelle pazienti affette da tumore al seno triplo negativo.

L’Associazione americana è una delle più importanti a livello globale nel promuovere la ricerca sul cancro, includendo eventi scientifici, conferenze, finanziamenti a medici e ricercatori ed, in generale, una corretta divulgazione scientifica.

Anche se ha sede in Usa, conta membri associati in tutto il mondo. Dunque, un’occasione unica per discutere insieme a medici e ricercatori di tutto il mondo dei principali passi in avanti compiuti dalla ricerca oncologica in un congresso con numeri da capogiro; si stima, infatti, un numero pari a circa trentacinquemila partecipanti con i ricercatori che presentano le principali innovazioni e le ultime scoperte, rendendolo estremamente interessante e dinamico.

"Ho presentato - spiega la dottoressa Reggiani - gli ultimi risultati del progetto per poi discutere lo studio e le prospettive, con lo scopo di fare network, far emergere nuove idee e ricevere eventuali suggerimenti”.

"Il mio studio – aggiunge – riguarda il ruolo chiave di alcune cellule immunitarie, chiamate Natural Killer (Nk), nel promuovere una migliore risposta all’immunoterapia e chemioterapia nelle pazienti con carcinoma mammario triplo negativo. Si tratta di una forma particolarmente aggressiva di tumore al seno che colpisce circa trentacinque-quaranta donne ogni anno solo nella nostra provincia”.