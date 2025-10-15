Tumori, svolta da Bologna: regressione completa della malattia nei test animali. C’è un nuovo farmaco

Bologna, 15 ottobre 2025 - Un farmaco capace di riconoscere le cellule tumorali e colpirle con precisione chirurgica, lasciando intatti i tessuti sani.

Non è fantascienza, ma il risultato di una ricerca (pubblicato sulla rivista Nature Communications) condotta da un team internazionale che ha coinvolto anche l’Università di Bologna e l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

Il trattamento è stato testato su modelli animali affetti da neuroblastoma e rabdomiosarcoma – due forme rare di tumori pediatrici – oltre che su tumore del colon, e in tutti i casi ha prodotto una regressione completa della malattia.

Come agisce il nuovo farmaco

Il segreto sta nella tecnologia degli anticorpi-coniugati, una delle più promettenti frontiere dell’oncologia di precisione. Si tratta di farmaci composti da un anticorpo “guida”, capace di individuare una specifica molecola presente sulle cellule tumorali, e da una molecola chemioterapica che viene rilasciata solo una volta raggiunto l’obiettivo. In pratica, il farmaco agisce come un “cavallo di Troia”, trasportando la sostanza tossica direttamente dentro la cellula malata senza intaccare il resto dell’organismo. È proprio questo meccanismo a consentire un’azione potente ma con minori effetti collaterali rispetto alla chemioterapia tradizionale.

Il ruolo della proteina ALK

Il bersaglio scelto dai ricercatori è una proteina chiamata ALK, presente in alta quantità in diverse forme tumorali e molto meno nelle cellule sane. L’anticorpo-coniugato è stato quindi progettato per “riconoscere il recettore ALK e veicolare la molecola chemioterapica esclusivamente nelle cellule che lo esprimono”. Un approccio che lascia intravedere scenari applicativi più ampi. “Questi risultati aprono la strada a nuovi studi clinici, con l’obiettivo di sviluppare terapie di nuova generazione, più mirate ed efficaci, capaci di sconfiggere tumori rari e ancora resistenti ai trattamenti attualmente disponibili”, afferma Mattia Lauriola, professore di Istologia all’Università di Bologna.

Un passo avanti nella lotta al cancro al colon

A confermare il potenziale anche per i tumori più diffusi è Martina Mazzeschi, ricercatrice del Sant’Orsola: “Le nostre analisi hanno confermato che la proteina ALK è un target molto promettente per contrastare diverse forme tumorali, incluso il cancro del colon”. Ma la ricerca non si ferma. “Siamo al lavoro per continuare a ottimizzare l’identificazione di nuovi bersagli, suscettibili all’azione degli anticorpi-coniugati in modo da ampliare il numero di tumori solidi che possono essere trattati e mitigare allo stesso tempo i meccanismi di resistenza all’azione del farmaco”, aggiunge Lauriola, con una prospettiva chiara: “La speranza è che questa ‘chemioterapia di precisione’ possa arrivare a sostituire, quando possibile, le forme tradizionali di chemioterapia”.