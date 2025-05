Virus emergenti e nuovi farmaci: da Parma i primi risultati del progetto Panviride

Parma, 10 maggio 2025 – Sviluppo di farmaci antivirali innovativi contro le future minacce. Questo il focus di Panviride il progetto di ricerca coordinato dall'Università di Parma e dedicato allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali ad ampio spettro che oggi ha raggiunto risultati concreti e promettenti. Insomma la ricerca italiana sugli antivirali fa squadra e dopo un anno ha raggiunto risultati concreti e promettenti.

Coordinato da Marco Radi, docente di Chimica farmaceutica all'Università di Parma (dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco), Panviride è stato finanziato con 2 milioni di euro nell'ambito dei fondi Pnrr - Missione 4, Componente 2 'Dalla ricerca all'impresa', attraverso un bando a cascata della Fondazione Inf-Act.

"I vaccini sono indubbiamente uno strumento essenziale nella lotta alle malattie infettive – ha sottolineato Marco Radi - ma per affrontare virus emergenti o sconosciuti dobbiamo essere pronti con trattamenti farmacologici profilattici e terapeutici in grado di agire efficacemente su un ampio spettro di agenti patogeni. Il progetto Panviride punta proprio a questo: creare soluzioni terapeutiche flessibili che possano agire tempestivamente per limitare la diffusione di virus emergenti e per curare quelle malattie infettive per le quali non sono ancora disponibili delle terapie efficaci”.

E accanto a Parma, partecipano al consorzio le Università di Perugia (referente la docente Oriana Tabarrini), Pisa (referente il docente Simone Brogi), Sassari (referente il docente Antonio Carta), Salerno (referente il docente Gianluca Sbardella), e Catanzaro (referente il docente Stefano Alcaro). A completare il quadro il contributo industriale di ViroStatics Srl, biotech italo-americana guidata da Franco Lori.

E dopo un anno di lavoro il progetto di ricerca Panviride, coordinato dall'Università di Parma e dedicato allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali ad ampio spettro, ha raggiunto risultati concreti e promettenti. A fare il punto è stato il meeting intermedio ospitato all'Università di Perugia, dove ricercatrici e ricercatori coinvolti hanno illustrato gli sviluppi più significativi e discusso i prossimi passi.

Durante il convegno è emerso che il progetto ha già portato allo sviluppo di quattro candidati preclinici dotati di attività antivirale ad ampio spettro, oltre all'identificazione di numerose molecole attive contro virus respiratori e trasmessi da vettore, alcune delle quali con meccanismi d'azione innovativi. Sono state inoltre individuate combinazioni terapeutiche in grado di potenziare in maniera sinergica l'efficacia dei singoli candidati.

"Oltre a rappresentare una risorsa fondamentale per limitare la diffusione di nuovi virus emergenti – ha spiegato ancora il coordinatore Marco Randi – gli antivirali ad ampio spettro su cui stiamo lavorando offrono un'opportunità concreta per trattare infezioni ancora prive di soluzioni terapeutiche. Panviride nasce proprio per colmare questa lacuna, e i risultati ottenuti finora confermano che stiamo procedendo nella direzione giusta".

Particolarmente significativa è stata la presenza di giovani ricercatori e ricercatrici, dottorandi e post-doc reclutati proprio grazie al progetto, che hanno presentato i risultati con competenza e spirito innovativo. Un elemento che conferma il valore anche formativo dell'iniziativa. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con l'ottimizzazione e la validazione preclinica dei candidati più promettenti, nel pieno spirito della strategia One Health promossa dalla Fondazione Inf-Act, contribuendo alla preparazione scientifica e tecnologica contro le future minacce virali.