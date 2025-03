Virus, le nuove emergenze sanitarie: dengue, aviaria e resistenza agli antibiotici

Bologna, 29 marzo 2025 – Dengue, influenza aviaria, resistenza agli antibiotici, ma anche infezioni respiratorie e sessualmente trasmesse sono le emergenze di fronte alle quali il sistema sanitario italiano si troverà di fronte in un futuro molto prossimo, in alcuni casi già presente.

La Dengue

Tra i virus emergenti e ri-emergenti in grado di causare malattia nell’uomo il virus Dengue è uno tra i più insidiosi. Si tratta di un Arbovirus trasmesso all’uomo dalle punture delle zanzare tigre (non c’è trasmissione diretta da uomo a uomo). Nel 2024 in Emilia-Romagna su 615 casi sospetti, l’infezione da Dengue è stata confermata in 97 pazienti. Nella maggior parte dei casi si trattava di infezioni importate, probabilmente contratte nel corso di viaggi in territori a circolazione endemica/pandemica come l’America Latina, il Sud-Est Asiatico e il Pacifico Occidentale).

Per la prima volta è stato però identificato un numero importante di casi autoctoni, con un focolaio da 36 casi confermati nel Modenese. In Italia, nel 2024, sono stati identificati come autoctoni circa un terzo dei casi confermati di infezione da Dengue (213 su 693 totali, con la regione Marche particolarmente colpita).

L’influenza aviaria

Particolare attenzione viene riservata all’influenza aviaria (virus Sars-Cov-2) per il cosiddetto ‘salto di

specie’ (zoonotic spillover), processo naturale per cui un patogeno degli animali evolve e diventa in grado di infettare, riprodursi e trasmettersi all'interno della specie umana. È quello che è avvenuto tra il 2019-2020.

Tutti gli organi di controllo dell'attività sanitaria, nazionali e internazionali, segnalano una situazione epidemiologica emergente dell’influenza aviaria, perché ha colpito milioni di polli in tutto il mondo Emilia-Romagna compresa) causando ingenti perdite economiche e mettendo in pericolo la sicurezza alimentare. Al momento il rischio di trasmissione da uomo a uomo rimane basso, ma non può essere sottovalutato.

L'influenza aviaria è una malattia degli uccelli causata da un virus dell'influenza di tipo A, che può essere a bassa o ad alta patogenicità. Questi virus però possono andare incontro a fenomeni di mutazione e possono quindi infettare anche altri animali (maiali, cavalli, cani, balene). A partire dal 2020, i virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenenti al sottotipo A(H5N1), sono riemersi e si sono diffusi velocemente negli uccelli domestici e selvatici in tutto il mondo, causando focolai soprattutto nel pollame.

Tiziana Lazzarotto, direttrice della Microbiologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna

La resistenza agli antibiotici

Altro fenomeno altamente preoccupante, già in atto, è la resistenza antimicrobica (Amr) che consente ai batteri di sopravvivere e replicarsi anche in presenza di un farmaco antibiotico e che si è sviluppato per l’uso eccessivo e improprio degli antibiotici, non solo in ambito umano, ma anche in campo veterinario e agricolo. Questo abuso ha favorito lo sviluppo di batteri resistenti, compromettendo l’efficacia degli antibiotici e mettendo a rischio la salute pubblica.

Studi internazionali stimano che, entro il 2050, le infezioni causate da batteri resistenti potrebbero provocare fino a 10 milioni di morti l’anno a livello globale, con costi economici che supererebbero i 100 trilioni di dollari. In Italia, i dati mostrano una delle più alte incidenze di resistenza antibiotica rispetto agli altri Paesi europei.

La microbiologa

Analizzando le varie emergenze la professoressa Tiziana Lazzarotto, direttrice della Microbiologia del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e direttrice scientifica del Congresso Nazionale di AMCLI ETS sottolinea che «per quanto riguarda gli Arbovirus, dati non devono generare allarmismo, ma testimoniare come la sanità pubblica attenzioni da vicino il tema e sia pronta a identificare velocemente i virus emergenti e ri-emergenti”.

Relativamente alla resistenza agli antibiotici, la microbiologa, fa notare come «esami e screening mirati ci permettono di controllare la diffusione degli agenti patogeni e di identificare l’esatto responsabile della malattia, consentendo di impostare terapie di precisione. E sull’aumento di infezioni osservato negli ultimi mesi, incrementi delle infezioni che vanno dalle 4 alle 10 volte rispetto ai livelli pre-Covid o al biennio 2022-2023, quando si usavano le mascherine – fa notare – . Questo trend riguarda tanto le infezioni sessualmente trasmesse quanto le infezioni respiratorie e la circolazione di microrganismi”.

Il congresso

Sono stati oltre 1.700 gli specialisti che hanno preso parte alla 52ma edizione del Congresso della microbiologia clinica italiana (che si è tenuto a Rimini dal 25 al 28 marzo), un evento che ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento e prevenzione delle sfide sanitarie che ci attendono.