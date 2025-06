Visite mediche gratuite a Pesaro: arriva il ‘tour della salute’

Pesaro, 5 giugno 2025 – Visite mediche gratuite, colloqui con dottori, uno sportello dedicato alla salute orale e perfino un momento dedicato alla salute animale. L’appuntamento è per sabato e domenica 7 e 8 giugno in Piazza della Libertà, a Pesaro, con il Tour della salute.

Dopo le tappe di Cremona, Foligno e Castelfranco Veneto, infatti, questa settimana l'evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita arriva nelle Marche. Per questo weekend (sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), Piazza della Libertà si trasformerà in un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 8 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, a valutazione audiometrica e a test dell'equilibrio.

Saranno disponibili, inoltre, uno sportello dedicato alla salute orale e uno riservato ai colloqui con un medico veterinario sui problemi degli animali da affezione. Oltre alle visite e ai consulti medici saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e bambini, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della pratica sportiva e dell'attività motoria, nell'ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico.

In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete Asc, coinvolgerà il pubblico dando spazio a fitness, danza, balli e altre attività sportive con le Asd Gym Tonic Porto San Giorgio, Aemme Studio Danza, Scuba Insieme e ASBI. In sette edizioni, il tour ha permesso di effettuare circa 60 mila consulti medici gratuiti, che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie con conseguenze potenzialmente gravi.

“In Italia - ha osservato Salvatore Butti, general manager e managing director di Eg Stada Group - sei persone su dieci non fanno prevenzione: questa iniziativa offre un forte contributo”. L'iniziativa, promossa da Attività sportive confederate, con i patrocini del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Società italiana dei Medici di Medicina generale e delle cure primarie, con il contributo non condizionato di Eg Stada Group.