I 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo

Modena, 6 ottobre 2025 – Tutto pronto per festeggiare insieme ai lettori, e alla città, i 140 anni del Resto del Carlino. Il tour dell’anniversario farà tappa oggi a Modena, con un evento (inizio alle ore 18) al teatro della Fondazione San Carlo di via San Carlo 5, in centro storico. Sarà una maratona tra le eccellenze del territorio, dalla cucina all’arte all’economia, oltre naturalmente allo sport.

Dopo i saluti del vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, si alterneranno sul palco vari ospiti intervistati da Barbara Manicardi, caposervizio della redazione di Modena, dalla vice Valeria Selmi e dai vari giornalisti che scrivono quotidianamente sulle pagine di Modena e rappresentano il Carlino e il suo percorso, sempre al passo con i tempi.

Il via alle celebrazioni con gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti e di Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, che ci ospita e che a sua volta nel 2026 raggiungerà un importante traguardo: 400 anni dalla sua istituzione. Poi l’intervista allo chef stellato Massimo Bottura, simbolo della cucina modenese nel mondo.

A seguire l’imprenditore Antonio Panini e il mito delle figurine. Faro anche sulla cultura rappresentata da Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, e Donatella Pieri, presidente della Fondazione Ago. Con Pieri parleremo anche del Museo della Figurina prossimo al ventennale e della collaborazione per realizzare una serie di figurine di prime pagine storiche del giornale. Oggi, nel corso dell’evento, a tutti i partecipanti verrà consegnata la figurina-riproduzione della prima edizione del Resto del Carlino datata 1885, mentre il 12 ottobre in edicola insieme al giornale troverete altre 4 figurine celebrative di eventi che hanno segnato la storia.

Tornando alle celebrazioni di oggi, tra gli ospiti anche l’artista carpigiano Daniel Bund, vicino alle nuove generazioni, e il cantautore sassolese Alberto Bertoli, la cui musica non ha età. Non potrà mancare un focus sull’economia attraverso i racconti di due imprenditrici, Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group e Claudia Cremonini, responsabile comunicazione e relazioni esterne del Gruppo Cremonini.

Il finale della serata sarà tutto dedicato allo sport con tre personaggi simbolo: Carlo Rivetti, presidente del Modena calcio, ai vertici delle serie B; Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo calcio, tornato quest’anno in serie A; e Giulia Gabana, presidente di Modena Volley, club di Superlega che vanta nel palmarès ben 12 scudetti, altrettante Coppe Italia e vari titoli europei. Concluso l’evento ci sarà un cocktail curato da Cirfood insieme all’associazione ’Il Tortellante’.