1906 Il Nobel a Carducci. Il primo italiano a vincere il premio nella categoria della Letteratura

Se c’è un personaggio che incarna nel vero senso della parola ciò che Bologna è stata per lui – e lui per Bologna – questo non può che essere Giosue Carducci. Nella biografia del poeta e letterato toscano, infatti, la città delle Due Torri assume un ruolo molto più che fondamentale: esistenziale, si potrebbe dire. E nella parabola professionale di Carducci, Bologna riassume tutte le sue caratteristiche di città capace di attirare talenti e personalità rendendole, di fatto, bolognesi a tutti gli effetti e di giovarsi dei loro successi in campo professionale.

Il culmine del rapporto tra Carducci e Bologna si raggiunse l’11 dicembre 1906, quando al poeta, primo italiano a raggiungere questo traguardo, venne consegnato il premio Noble per la Letteratura. La cerimonia, in via del tutto eccezionale, si svolse sotto le Due Torri per venire incontro al letterato settantenne, ormai invalido: a Bologna fu spedito dal Re di Svezia un ministro plenipotenziario che consegnò il premio a Carducci. Fu la chiusura di un percorso iniziato nel 1860, quando il poeta si trasferì in città per prendere possesso della cattedra di Letteratura Italiana all’Università, proseguito con la pubblicazione per i tipi di Zanichelli di tutti i suoi testi più importanti (dalle Odi Barbare del 1877 in poi) e la lunga collaborazione al Resto del Carlino. Un percorso che cambiò la vita di Carducci e anche quella di Bologna. Due mesi dopo la consegna del Nobel, Carducci morì nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1907.