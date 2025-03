1915 La Grande Guerra. Il Primo conflitto deflagra in Europa L’Italia resta inizialmente neutrale

A scatenare la Prima Guerra Mondiale (1914-1918) fu l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria, a Sarajevo, da parte dello studente serbo Gavrilo Princip. Era il 28 giugno 1914: l’attentato all’erede al trono di Austria e Ungheria accese la miccia, ma le tensioni esplosive – un mix di rivalità economiche, ambizioni imperialistiche e rivendicazioni nazionalistiche – covavano da tempo.

La cosiddetta Grande Guerra sconvolse l’Europa e ridefinì gli equilibri mondiali. In pochi mesi, le grandi potenze si schierarono: da una parte la Triplice Intesa (Francia, Regno Unito e Russia), dall’altra la Triplice Alleanza (Germania, Austria-Ungheria e, inizialmente, Italia). Il nostro Paese, dopo un anno di neutralità e lunghe trattative segrete, il 24 maggio 1915 entrò in guerra contro l’Austria-Ungheria, spinto dalla promessa di territori nel nord-est. Ma il fronte italiano si rivelò un inferno. Le battaglie dell’Isonzo, ripetute e devastanti, si risolsero in un bagno di sangue con pochi guadagni territoriali. In totale si stimano almeno 650mila caduti tra i nostri connazionali. Nel 1917, la disfatta di Caporetto travolse l’esercito italiano, costringendolo a una drammatica ritirata fino al Piave. Ma fu lì, tra disperazione e orgoglio, che l’Italia resistette e, un anno dopo, rovesciò le sorti della guerra con la vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto. L’11 novembre 1918, la guerra finì. L’Italia ottenne il Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia e l’Istria, ma la mancata assegnazione di Fiume e della Dalmazia alimentò il mito della “vittoria mutilata”, gettando il seme di future tensioni.