1929 Il crollo di Wall Street. Azioni a picco nel ’giovedì nero’. E la crisi contagiò il mondo intero

Il ’giovedì nero’ della Borsa avvenne il 24 ottobre 1929. In un giorno, cambiarono di mano oltre 12,8 milioni di azioni e il Dow Jones perse quasi il 90% del suo valore in tre anni. Le ripercussioni sull’economia reale furono devastanti: oltre 4.000 banche fallirono tra il 1929 e il 1933, milioni di risparmiatori persero tutto, negli Stati Uniti il Pil crollò del 30% e il tasso di disoccupazione passò dal 3% al 25%. Il numero di suicidi nel Paese aumentò del 50% in quel periodo. La crisi si propagò rapidamente in Europa e nel mondo, innescando una recessione globale. Tra le cause di questa Grande Depressione l’eccessiva speculazione finanziaria, l’uso indiscriminato del credito e una politica monetaria restrittiva.

In Italia, la notizia del crollo di Wall Street suscitò grande preoccupazione. I giornali dell’epoca dedicarono ampio spazio all’evento, approfondendo le possibili ripercussioni sull’economia nazionale. Le prime pagine erano dominate da titoli che evidenziavano la gravità della situazione, sottolineando l’interconnessione tra i mercati internazionali e l’economia italiana.

Per fronteggiare la crisi, a cui molti hanno in seguito paragonato quella del 2008-2009 innescata dai mutui subprime, furono adottate nuove politiche economiche, tra cui il New Deal del presidente americano Franklin Delano Roosevelt, che miravano a stimolare la ripresa attraverso l’intervento statale. In Italia, il regime fascista cercò di minimizzare l’impatto della crisi, enfatizzando l’autosufficienza economica e promuovendo politiche protezionistiche.