1934 Un’Italia Mondiale. Gli azzurri vincono la prima coppa. Inizia la leggenda di Vittorio Pozzo

Se esiste una data fondativa dei successi della Nazionale di calcio, allora bisogna portare indietro le lancette al 10 giugno 1934: Stadio Nazionale di Roma (laddove decenni più tardi sarebbe sorto il Flaminio), l’Italia batte 2-1 la Cecoslovacchia e diventa Campione del Mondo per la prima volta nella sua storia. Sono Mondiali ‘anomali’, quelli del 1934, voluti e organizzati dal regime fascista con un duplice obiettivo: dare visibilità planetaria ai successi dell’Italia mussoliniana e utilizzare il Campionato del Mondo come strumento di formidabile propaganda del regime. Ma sbaglia chi pensa a una vittoria imposta dai gerarchi in camicia nera. La garanzia della limpidezza del trionfo azzurro – arrivato solo dopo i tempi supplementari grazie al gol del bomber rossoblù Angelo Schiavio, che raddoppiò la rete segnata da Orsi nei regolamentari – è racchiusa in due parole: Vittorio Pozzo. Il tecnico della Nazionale, ex tenente degli alpini durante la Prima Guerra Mondiale, si ispira a tutt’altri valori rispetto a quelli che propaganda il Duce, molto più vicini a quelli del Risorgimento che ai dettami del fascismo. La stessa Nazionale è, per sua composizione, uno schiaffo alla politica autarchica del regime: tra i giocatori a disposizione di Pozzo abbondano infatti gli oriundi figli di immigrati argentini o uruguaiani tornati in patria. Sacrificio e duro lavoro sono gli unici ingredienti che conosce Pozzo e che porteranno la sua Nazionale a vincere anche, nel 1936, l’oro alle Olimpiadi di Berlino, e, nel 1938, a bissare la vittoria al Mondiale, questa volta in terra di Francia.