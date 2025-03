1945 I giorni della Liberazione. 21 aprile, ecco gli alleati a Bologna. Cittadini in festa, finisce un incubo

Dopo mesi di lotta partigiana e di avanzata degli Alleati, Bologna e la Val Padana furono finalmente liberate dalle truppe nazifasciste. Si trattò dell’apice di lunghi mesi di conflitto, uno degli episodi più significativi della Resistenza. La mattina del 21 aprile del 1945, i soldati alleati, accompagnati dai partigiani, entrarono a Bologna mentre i tedeschi e i fascisti si ritiravano. Il giorno seguente, il 22 aprile, la città si risvegliò finalmente libera. Il Resto del Carlino, che fino a pochi giorni prima era stato guidato dai fedelissimi della Repubblica sociale italiana, tornò in edicola sotto una nuova veste (Corriere dell’Emilia, poi Giornale dell’Emilia), con il titolo: ’Bologna è libera! La città in festa saluta i suoi liberatori’. Il giornale, sotto il controllo del Comitato di Liberazione Nazionale, raccontava l’entusiasmo della popolazione che gremiva le strade per accogliere i partigiani e le forze alleate con applausi e bandiere. Le colonne della Resistenza sfilarono per il centro storico, mentre i bolognesi si riversavano in Piazza Maggiore. Di lì a poco, tutta l’Italia si scrollerà di dosso gli anni anni bui della dittatura. Un punto di svolta, quello di Bologna e dell’area padana, di cui Carlino diede conto, ripercorrendo le battaglie e gli scontri decisivi per la vittoria e riportando molte testimonianze dei cittadini che avevano vissuto i bombardamenti e le privazioni della Seconda Guerra. Lo stato di oppressione e povertà del popolo durante il conflitto fu mirabilmente raccontato, quasi in presa diretta, da Roberto Rossellini con il film Roma città aperta con Anna Magnani, che sarà poi insignito dell’Oscar.