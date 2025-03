1957 La Comunità europea. Con la firma dei trattati di Roma la prima pietra dell’unificazione

Mentre in queste settimane si discute di riarmo del vecchio Continente, di una Difesa europea finalmente integrata, di nuovi investimenti per fare fronte a uno scenario geopolitico completamente trasformato, è inevitabile tornare al momento in cui l’Europa unita ha mosso i suoi primi passi. Lunedì 25 marzo 1957, Roma, sala degli Orazi e dei Curiazi al Campidoglio: sei Paesi che fino a dodici anni prima si sono combattuti nella più sanguinosa guerra che il genere umano ricordi firmano gli accordi che danno vita alla Comunità economica europea (Cee) e alla Agenzia europea per l’energia atomica (Euratom). A siglare quelli che passeranno alla storia come i Trattati di Roma sono i capi di governo di Italia – con il presidente del Consiglio Antonio Segni e il ministro degli Esteri Gaetano Marino –, Germania (presente anche il cancelliere Konrad Adenauer), Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. La solennità e l’importanza dell’evento furono certificati dalla trasmissione in Eurovisione della firma dei trattati, dal rintocco delle campane per festeggiare l’avvenimento e dal fatto che tutti i ministri firmatari furono ricevuti da papa Pio XII. I trattati di Roma furono la dimostrazione concreta che anche dopo una carneficina come quella della Seconda Guerra Mondiale era ancora possibile trovare la strada della collaborazione e della cooperazione. Ma soprattutto furono l’inizio di un processo di integrazione europea sognato e immaginato per secoli che non può più conoscere retromarce. Anche in un mondo così profondamente cambiato come quello in cui viviamo oggi.