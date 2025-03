1961 Berlino divisa dal Muro. A metà agosto inizia la costruzione Est e Ovest separati per 28 anni

Una Cortina di ferro era scesa sull’Europa da Trieste a Stettino, aveva detto subito dopo la fine della guerra il premier inglese Winston Churchill, e la sua applicazione reale ebbe Berlino come teatro. Se ne resero conto tutti nel caldo agosto del 1961 quando, dopo mesi di tensioni tra Est e Ovest nella capitale tedesca ancora divisa per settori occupati, e soprattutto dopo mesi di esodi dei tedeschi dell’Est verso la prosperità economica e sociale dell’Ovest, l’allora Ddr iniziò la costruzione di quello che sarebbe diventato il simbolo della Guerra Fredda e della divisione del mondo in due blocchi.

I primi a essere fisicamente divisi gli uni dagli altri furono i berlinesi, costretti da un giorno all’altro a lasciare al di là del confine, qualunque esso fosse, parenti, lavori, amicizie, amori. Poi toccò al resto del mondo: di qua l’Occidente, di là l’Est. Una ferita nel cuore dell’Europa che sarebbe stata ricucita solo nel novembre 1989 quando, con i regimi filo sovietici ormai al collasso e dai quali i cittadini fuggivano senza controllo, anche la Ddr capì che la separazione in due di Berlino era stata ormai superata dalla storia. In mezzo, ci furono ventotto lunghi anni di terrore e controllo, di fili spinati, di checkpoint Charlie, di tentativi di fuga all’Ovest conclusi con successo (circa 5.000) oppure in tragedia (si stimano fino a 240 morti mentre tentavano di lasciare Berlino Est). Più che abbastanza per non dimenticare mai cosa significò, per tutto il mondo, quell’agosto 1961 a Berlino, Germania.