1964 Il Bologna campione. I rossoblù battono l’Inter per 2-0 nello spareggio dell’Olimpico

Trionfo e tragedia, grandeur e semplicità. In poche parole: la storia del calcio (italiano, per lo meno). Ci sono tutti questi ingredienti nel settimo e finora ultimo scudetto del Bologna Football Club. Uno scudetto ineguagliabile perché assegnato, per la prima e unica volta nella storia del nostro campionato, in uno spareggio. E non uno scudetto qualsiasi per gli avvenimenti che lo precedettero, in quella incredibile e indimenticabile stagione sportiva 1963-64. Nella fatidica domenica 8 giugno 1964 sul prato dello stadio Olimpico di Roma i rossoblù guidati da Fulvio Bernardini contesero con successo il tricolore all’Inter di Helenio Herrera: nel pomeriggio afoso della capitale il Bologna passò in vantaggio al 75’ con un gol su punizione di Fogli (deviato dal nerazzurro Facchetti) e raddoppiò otto minuti più tardi con Nielsen. Per tanti fu l’esito più corretto di una stagione vissuta sull’ottovolante del bel calcio e di una corsa al titolo che a lungo comprese anche il Milan tra le pretendenti. Per i tifosi del Bologna, e per la città tutta, il trionfo più giusto, dopo il vergognoso scandalo inventato del doping che coinvolse cinque giocatori rossoblù, costando anche tre punti di penalizzazione al Bologna (poi restituiti), e dopo la morte per infarto del presidentissimo Renato Dall’Ara a pochi giorni dallo spareggio. Al fischio finale un’intera città si riversò nelle strade e nelle piazze per celebrare non solo lo scudetto, ma qualcosa di più: la prova che si poteva vincere solo contando sui propri mezzi e il proprio talento, in modo, come disse Bernardini “semplice e onesto, come noi del Bologna”.