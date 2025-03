1969 L’impresa spaziale. L’uomo alla conquista della Luna. Milioni incollati allo schermo tv

Il 20 luglio 1969, il mondo trattenne il fiato mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin posavano piede sulla Luna. Un momento epocale, seguito con emozione anche in Italia, dove milioni di persone restarono incollate ai televisori per assistere alla storica impresa dell’Apollo 11. Il Resto del Carlino celebrò l’evento con un’edizione straordinaria, definendo quella appena trascorsa, “la notte che ha cambiato la storia”. L’editoriale definì la missione “un trionfo della scienza, del coraggio e della volontà umana”. Il quotidiano ripercorse le fasi cruciali dell’allunaggio del modulo Lem, raccontando la tensione dell’attesa e immortalando le parole destinate a entrare nella storia, ovvero “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. L’entusiasmo esplose anche in Italia.

Le piazze e i bar di città e paesi rimasero affollati fino all’alba. E, anche lì, il Carlino c’era e raccontò le scene di esultanza: giovani che si abbracciavano, famiglie emozionate davanti ai televisori.

Anche Papa Paolo VI si unì al coro di ammirazione, benedicendo gli astronauti: “Onore a voi, che avete osato l’impossibile”. Nei giorni successivi, i quotidiani diedero voce agli esperti, già proiettati verso nuove mete: Marte? Oltre il sistema solare?

Il 24 luglio, il rientro dell’equipaggio dell’Apollo 11 fu seguito con la stessa trepidazione. “Tornati i tre astronauti con un po’ di Luna in valigia”, fu il titolo del Carlino, che suggellò un’impresa che aveva lasciato il segno per sempre. Quella notte non fu solo un trionfo scientifico, ma un simbolo di speranza e unità.