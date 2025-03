1978 Il papa viene dall’Est. Eletto Wojtyla, è Giovanni Paolo II. Decisivo per la fine del comunismo

Il 16 ottobre 1978, dopo la prematura scomparsa di Giovanni Paolo I, il conclave elesse come nuovo pontefice il cardinale polacco Karol Wojtyła, che assunse il nome di Giovanni Paolo II. Fu il primo papa non italiano dopo 456 anni, il primo proveniente dall’Europa dell’Est. La provenienza geografica è tutt’altro che trascurabile. Giovanni Paolo II, infatti, ha svolto un ruolo cruciale nella caduta del comunismo in Europa, in particolare sostenendo il movimento Solidarność in Polonia. “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”, la sua esortazione. Wojtyla viaggiò in tutto il mondo, promuovendo il dialogo interreligioso e avvicinando la Chiesa a diverse culture e fedi. La sua enfasi sui diritti umani e la dignità della persona ha influenzato profondamente la politica internazionale. Gli editorialisti del Carlino lo definirono “un prudente mediatore”, rimarcandone la giovane età (aveva solo 58 anni) e le sue umili origini.

Il momento più drammatico del suo pontificato fu il 13 maggio 1981, quando Giovanni Paolo II fu vittima di un attentato in Piazza San Pietro. Il terrorista turco Mehmet Ali Ağca gli sparò mentre salutava i fedeli. Gravemente ferito, il papa sopravvisse dopo un delicato intervento. L’evento scosse il mondo. I quotidiani seguirono con apprensione l’accaduto, riportando il dramma in diretta e l’emozione dei fedeli. Da quel momento, l’auto su cui si spostava il Papa nelle occasioni pubbliche fu blindata. Due anni dopo, il papa incontrò Ağca in carcere e lo perdonò, dimostrando il valore del perdono cristiano.