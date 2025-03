1978 Moro nelle mani delle Br. Lo statista Dc ucciso dopo 55 giorni. La storia dell’Italia cambia per sempre

Il Resto del Carlino, quel 16 marzo 1978 che ha segnato per sempre la storia dell’Italia, esce con un’edizione straordinaria. Tutti hanno compreso subito la portata dell’evento. Aldo Moro, l’ex presidente del Consiglio, il fine giurista e professore universitario, ma soprattutto

il presidente della Democrazia Cristiana fautore del compromesso storico con il Pci di Enrico Berlinguer, è stato rapito in via Fani, Roma Nord, da un commando delle Brigate Rosse che ha trucidato i cinque uomini di scorta a colpi di mitragliatrice.

È un massacro. Quella mattina doveva essere presentato in Parlamento il quarto governo guidato da Giulio Andreotti.

Il Paese è sotto choc. L’Italia è nel pieno degli anni di piombo e ora arriva l’attacco al cuore dello Stato. Aldo Moro viene portato nel covo di via Montalcini, dove il capo delle Br romane, Mario Moretti, lo sottopone a numerosi interrogatori. Nel frattempo lo Stato cerca faticosamente di rispondere. Senza risultati. Le indagini languono. La politica si divide fra la linea della fermezza e chi vuole trattare con i terroristi. Papa Paolo VI, amico personale di Moro, lancia accorati appelli. Lo statista inizia a mandare lettere dalla prigionia agli esponenti del governo e della Dc. Li accusa di non volerlo salvare. L’Italia vive giorni drammatici. Andreotti e la Dc non arretrano. Moro capisce che per lui è finita. Scrive l’ultima struggente lettera alla moglie: “Mia dolcissima Noretta...”, è l’incipit. Il 9 maggio i brigatisti lo uccidono a colpi di pistola e fanno trovare il corpo nel baule di una Renault 4 rossa in via Caetani, a metà strada fra le sedi della Dc e del Pci. L’Italia non sarà più la stessa.