1980 La bomba del 2 agosto. Alla stazione la strage neofascista. I morti sono 85, oltre 200 i feriti

Quella mattina d’estate la stazione di Bologna è piena di pendolari e di gente che parte per le vacanze. Nessuno immagina quello che sta per accadere. Alle 10,25 nella sala d’attesa di seconda classe il tempo si ferma per sempre. Una valigia lasciata vicino alla parete contiene una bomba ad alto potenziale. Quando l’ordigno esplode, l’ala ovest della stazione collassa. È una strage: 85 morti e oltre 200 feriti. Dalle macerie vengono estratti

i corpi, per portarli via non ci sono abbastanza ambulanze, si usano gli autobus. Il Carlino esce con un’edizione straordinaria. Il 2 agosto 1980 è una data che nessuno, in città, vuole dimenticare. Il più grave attentato mai compiuto in Italia nel Dopoguerra è una ferita aperta per cui Bologna chiede giustizia. Solo negli ultimi anni, dopo decine di processi e indagini spesso inquinati dai depistaggi, i magistrati (con l’aiuto dell’Associazione dei familiari delle vittime) sono riusciti a ricostruire buona parte dello scenario. A mettere la bomba furono i terroristi neofascisti dei Nar, Giusva Fioravanti e la moglie Francesca Mambro, condannati negli anni ’90 assieme a Luigi Ciavardini. Le ultime sentenze hanno poi condannato un altro Nar, Gilberto Cavallini, e l’ex ’primula nera’ Paolo Bellini. Il mandante, invece, fu il capo della loggia massonica P2, Licio Gelli, aiutato dai servizi deviati. La strage di Bologna fu l’ultimo grande attentato della strategia della tensione. Gli imputati si dichiarano da sempre innocenti e i pm nel tempo hanno esplorato, e scartato, la cosiddetta ’Pista palestinese’. Le sentenze finalmente ci sono, Bologna non dimentica.