1980 Ustica, strage impunita. L’eccidio ancora senza colpevoli. Nessuna giustizia per le 81 vittime

Chi ha abbattuto il Dc9 Itavia con 81 persone a bordo nel cielo di Ustica? Dopo 45 anni, non c’è una risposta a questa domanda. La strage, compiuta il 27 giugno 1980, è ancora senza colpevoli e potrebbe rimanere impunita per sempre. La Procura di Roma ha infatti chiesto l’archiviazione delle due inchieste che erano tuttora aperte sull’eccidio. La prima è quella avviata nel lontanissimo 2008 sulla scorta delle dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga che parlò di un missile francese. L’altra è quella, aperta nel 2022 dopo l’esposto di una delle due associazioni dei parenti delle vittime, che ipotizzava invece che ad abbattere l’aereo fosse stata una bomba.

I magistrati, pur chiedendo di archiviare, indicano però chiaramente quale fu a loro giudizio il contesto: una battaglia aerea che si scatenò nei cieli italiani durante la quale il Dc9 fu abbattuto per sbaglio.

Un missile o una ’mancata collisione’ con un caccia nell’ambito di un duello che vide protagonisti aerei militari di altri Paesi.

Il problema è che, nonostante oltre 60 rogatorie internazionali, i pm non hanno ricevuto dagli Paesi alleati, a cominciare da Stati Uniti e Francia, risposte esaustive, anzi a volte le risposte sono state reticenti. E così non è stato possibile identificare gli autori materiali della strage. Nel corso degli anni si è parlato di caccia americani, francesi, inglesi, libici e di un aereo che trasportava Gheddafi. L’Associazione dei familiari delle vittime che sostiene questa tesi, presieduta da Daria Bonfietti, continua a chiedere giustizia per gli 81 morti: “Il governo faccia pressione sugli alleati, è ora che esca finalmente la verità”.