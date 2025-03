1982 Italia, urlo Mondiale. Gli azzurri di Bearzot sono campioni. I gol di Pablito contro tutti i pronostici

L’urlo di Marco Tardelli dopo il gol, il presidente-partigiano Sandro Pertini con le braccia alzate che dice “non ci prendono più”, Paolo Rossi che rinasce e diventa Pablito, Dino Zoff che alza la Coppa al cielo, Enzo Bearzot portato in trionfo dai suoi ragazzi dopo la finale con la Germania. Sono immagini che tutti, anche quelli che nel 1982 non erano ancora nati, hanno imparato a conoscere e amare. Già, perché il trionfo al Mundial spagnolo resterà per sempre al primo posto nel cuore degli italiani, tanto meravigliosa e insperata fu quella cavalcata. Nel Paese c’era la voglia di mettersi alla spalle il terrore degli anni di pimbo e il calcio era reduce dallo scandalo delle scommesse. L’unico a credere negli azzurri era il ct Bearzot, che aveva voluto Rossi e l’aveva difeso contro tutto e tutti, attirandosi critiche feroci dalla stampa. L’inizio fu terribile. Nella fase a gironi tre scialbi pareggi e il passaggio ottenuto solo grazie alla differenza reti. Ormai era guerra aperta con la critica e gli azzurri si chiusero nel silenzio stampa. Il ’vecio’ però sapeva di avere ragione. E l’Italia cambiò volto. Arrivarono prima la sfida (vinta) con l’Argentina di Maradona, marcato da Claudio Gentile. Poi toccò ai favoriti brasiliani, tanto sicuri di vincere di aver già prenotato l’hotel a Madrid per la finale. Fu il giorno di Pablito, che con una tripletta mandò a casa Socrates, Falcao e Zico. Poi la Polonia ed eccoci alla finale con i tedeschi. Tutti sanno com’è finita, con il 3-1 che fece urlare tutti i tifosi assieme a Tardelli e Pertini. E mentre il Cuccurucucù di Battiato risuonava nell’aria, l’Italia scese in strada ad abbracciarsi.