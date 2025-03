1986 Chernobyl, il disastro. Esplode un reattore nell’allora Urss. L’Italia vive l’incubo del nucleare

Il 26 aprile 1986, il reattore numero quattro della centrale nucleare di Chernobyl, situata nell’allora Unione Sovietica (oggi Ucraina), esplose durante un test di sicurezza, causando il più grave incidente nucleare della storia. L’esplosione e il successivo incendio rilasciarono nell’atmosfera enormi quantità di materiale radioattivo, contaminando vaste aree dell’Europa.

Le immediate conseguenze furono drammatiche: una trentina di persone morì a causa dell’esplosione, dell’incendio o dell’esposizione acuta alle radiazioni. A lungo termine, l’Oms stima che potrebbero esserci fino a 9.000 decessi per tumori attribuibili all’incidente tra le popolazioni esposte in Bielorussia, Russia e Ucraina. Ma si tratta di un numero probabilmente sottostimato.

In Italia, era forte la paura di contaminazioni. Per alcune settimane, il governo decise di sospendere la distribuzione di verdure a foglia e consigliò di non somministrare il latte fresco ai bambini con meno di dieci anni e alle donne in stato di gravidanza. Misure che ingenerarono timori nella popolazione. Del resto, poco si sapeva delle modalità stesse dell’incidente e delle possibili conseguenze. L’Urss, infatti, dava le notizie con il contagocce: non bisogna pensare che, come oggi, i video e i post dei social potessero ’fare breccia’ nella cortina di ferro. Da allora, il rapporto con il nucleare degli italiani è cambiato: nel 1987 si tenne il primo referendum abrogativo sul tema (un secondo ci sarà nel 2011), che vide vincere ampiamente il ’no’ alla realizzazione di nuovi impianti.