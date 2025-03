1994 Senna, il mito della F1. Il pilota brasiliano muore a Imola in un terribile incidente di gara

Sono passati quasi trentuno anni, ma nessuno che abbia assistito in diretta, dalle tribune o in tv, all’incidente che costò la vita ad Ayrton Senna domenica 1° maggio 1994 nell’Autodromo di Imola potrà mai cancellare quei momenti. La Williams Renault che va dritta alla curva del Tamburello, lo schianto con il muro di cemento, la testa del trentaquattrenne campione brasiliano che si muove in modo impercettibile alimentando un anelito di speranza in milioni di tifosi e appassionati in ogni anglo del globo. E poi ancora l’elicottero in pista, la corsa disperata all’ospedale Maggiore di Bologna e, poco prima dell sette di sera, la notizia più tremenda: Senna era morto.

La scomparsa del talento brasiliano segnò un prima e un dopo nel mondo della Formula 1 e la sua morte fu, in un certo modo, la perdita dell’innocenza per un’intera generazione. Non c’erano più eroi invincibili in grado di correre ai 300 all’ora e uscire sani e salvi da ogni incidente. A dimostrarlo, anche la tragica morte, appena 24 ore prima, sempre a Imola durante le prove di sabato 30 aprile, dell’austriaco Roland Ratzenberger (24 anni appena): la sua monoposto decollò letteralmente dopo essere salita su un cordolo senza lasciargli scampo. La commozione e l’emozione di quel weekend maledetto, e la sua eccezionalità, portarono il Carlino a realizzare un’edizione straordinaria proprio domenica 1° maggio: per il dovere di raccontare ai lettori quanto era accaduto a Senna, e anche come omaggio a uno dei più grandi campioni dello sport contemporaneo.