1998 Le scalate di Pantani. Il Pirata conquista Giro e Tour. L’ultimo a riuscirci era stato Coppi

Quando il Pirata si alzava sui pedali, sulle leggendarie salite del Mortirolo, del Galibier o dell’Alpe d’Huez, tutta l’Italia si fermava e tratteneva il respiro. Sapevano, i tifosi di Marco Pantani, che avrebbero assistito a un’altra impresa epica, di quelle che si raccontano ai figli e ai nipoti.

E puntualmente succedeva il miracolo: Pantani scattava e riscattava e il rivale del momento, fosse Riis, Tonkov o Ullrich, alla fine cedeva. E dopo l’immagine era sempre la stessa: il Pirata, sempre più solo, che spingeva sui pedali in mezzo a due ali di folla festanti. Quanti pomeriggi di lacrime e gioia per noi italiani che per una volta, grazie al nostro Pantanì, davamo lezioni di ciclismo ai francesi.

Il 1998 fu l’anno d’oro del ragazzo di Cesenatico, capace di rialzarsi dopo mille cadute e infortuni. Marco vinse prima il Giro, poi trionfò al Tour staccando di nove minuti la maglia gialla Ullrich nella leggendaria tappa del Col du Galibier, un’impresa che rimarrà per sempre negli annali del ciclismo. Nessun italiano era più riuscito a fare la doppietta dai tempi di Fausto Coppi. Marco tornò in Italia accolto come una star e sembrava che nulla potesse più fermarlo. Invece, l’anno dopo, il mondo crollò. Fermato per l’ematocrito alto alla fine di un Giro già in cassaforte, Pantani fu squalificato e non si riprese più: non accettava quel marchio del doping così ingiusto. E lo era, ingiusto. Perché recenti inchieste hanno svelato che dietro a tutto c’erano la camorra e un giro di scommesse clandestine. Il Pirata finì in un tunnel di droga e depressione. Morì solo, in un residence di Rimini nel 2004. Lui che tanta gioia aveva regalato all’Italia.