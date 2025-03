2001 L’undici settembre. Terroristi islamici attaccano gli Usa. Aerei su Torri Gemelle e Pentagono

L’ingresso nel nuovo mondo post Guerra Fredda avvenne, almeno per quanto riguarda la coscienza collettiva dell’Occidente, un martedì qualsiasi di fine estate, sotto il cielo terso e soleggiato di New York. Undici settembre 2001: la successione degli eventi fu implacabile e tremenda. Alle 8:46 un primo volo di linea della American Airlines si schiantò contro la torre Nord del World Trade Center, poi alle 9:03 un altro volo (questo della United Airlines) colpì la torre Sud. Alle 9:37 un terzo volo si andò a schiantare contro la facciata ovest del Pentagono, a Washington. Alle 9:56 crollò la torre Sud del Wtc. Alle 10:03 un quarto velivolo – che doveva colpire il Campidoglio – si schiantò in Pennsylvania dopo che i passeggeri si erano ribellati ai piani dei terroristi. Alle 10:26, infine, crollò anche la torrre Nord del Wtc e, con essa, l’illusione di un mondo finalmente pacificato dopo i lutti della Seconda Guerra Mondiale e le tensioni della Guerra Fredda. Un’ora e quaranta scarsa per uccidere quasi tremila innocenti e riscrivere il corso della storia.

In breve si risalì all’identità degli attentatori, tutti appartenenti all’organizzazione terroristica islamica denominata Al Qaeda e capeggiata da Osama Bin Laden. Era la prima volta dal massacro di Pearl Harbor del 1941 che gli Stati Uniti venivano colpiti sul proprio suolo. Impossibile che rimanessero con le mani in mano a guardare. Dopo l’11 settembre 2001 iniziò così una lunga stagione di conflitti a livello globale e di ’lotta al terrore’ – iniziata con la guerra in Afghanistan di pochi mesi dopo – che ancora oggi non può dirsi conclusa.