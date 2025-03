2002 Il sacrificio di Biagi. Il giuslavorista ucciso dalle Nuove Br. Era senza scorta: delitto annunciato

Marco Biagi è stato ucciso perché lo Stato non l’ha protetto. Peggio, non l’ha voluto proteggere. Il giuslavorista, consulente del ministro Maroni, stava scrivendo il Libro bianco per la riforma del lavoro e aveva ricevuto numerose minacce, tanto che gli era stata assegnata la scorta. Inspiegabilmente, però, la protezione gli era stata poi tolta nonostante le minacce si fossero intensificate. Biagi, che era anche un prestigioso collaboratore del Carlino, aveva informato le autorità, aveva chiesto disperatamente che gli fosse ridata la scorta, ma lo Stato aveva detto no. L’aveva trattato come un seccatore, uno che ingigantiva le cose. Il 19 marzo 2002 un commando delle Nuove Brigate rosse lo attese sotto casa, in via Valdonica, nel cuore del ghetto ebraico di Bologna, e lo uccise con sei colpi di pistola.

I terroristi l’avevano seguito da quando era sceso alla stazione, di ritorno da Modena dove insegnava all’università. Fu un delitto annunciato. Gli assassini vennero poi catturati e condannati ma uno di loro, Simone Boccaccini, nel frattempo è già uscito. Scontata la pena, dal 2024 è libero. Quella di Biagi è la storia di un servitore dello Stato lasciato solo. Le sue idee, però, sono diventate un patrimonio del Paese.

Il Resto del Carlino ha istituito un Premio per il sociale intitolato alla sua memoria.

La moglie Marina Orlandi va nelle scuole per raccontare ai ragazzi chi fosse il marito: “Sono molto fiera di Marco – ha detto durante un incontro – perché ha passato la vita cercando di aiutare chi stava peggio. Io sono qui per dirvi di ricordarvi di lui, perché è stato ucciso per rendere la vita degli italiani migliore”.