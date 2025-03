2006 Il Mondiale dell’Italia Gli azzurri superano la Francia: campioni per la quarta volta

Che colore ha la felicità? Per una intera generazione di ragazzi e ragazze solo uno: l’azzurro. Quello che riempì le notti di un luglio indimenticabile targato 2006, un mese in cui, dopo ventiquattro anni di attesa, dopo i sogni svaniti per tre volte di fila dal dischetto (’90, ’94 e ’98), l’Italia riuscì a vincere il suo quarto campionato del mondo.

Il cielo diventò azzurro sopra Berlino, almeno per una notte, quando la squadra allenata da Marcello Lippi – giunta al Mondiale tedesco a pezzi per lo scandalo di Calciopoli – riuscì nell’impresa di piegare la Francia ai rigori. Sì, gli stessi rigori che storicamente ci avevano sempre chiuso in faccia le porte del paradiso, quel 9 luglio 2006 ci aprirono i cancelli del cielo. E sì, quella stessa Francia che ci aveva riservato le amarezze più difficili da mandare giù, questa volta doveva chinare la testa. Un po’ come aveva fatto il suo asso, Zinedine Zidane, espulso durante i supplementari per una testata a Marzo Materazzi. Ma la finale di Berlino fu solo l’apice di una cavalcata straordinaria, iniziata tra qualche dubbio e patema, proseguita con piglio e sicurezza e conclusa in gloria.

Che si fosse davanti a qualcosa di storico, tutti gli italiani lo capirono il giorno della semifinale, quando l’Italia superò la Germania padrone di casa per 2-0 con due gol a pochi secondi dal termine dei supplementari: Grosso al 119’ e Del Piero in contropiede al 120’ ci fecero chiudere le valigie e ci mandarono tutti a Berlino. Dove un pezzo di cuore di molti è rimasto per sempre.