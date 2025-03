2007 Pavarotti, voce unica. Il grande tenore scompare a 71 anni. Ha cambiato il mondo della lirica.

L’addio a Luciano Pavarotti, il 6 settembre 2007, fu seguito in tutto il mondo. Oltre cinquantamila persone affollarono il Duomo di Modena, la piazza e le strade circostanti per l’ultimo saluto, e furono milioni i telespettatori ad assistere alla cerimonia in diretta. Il grande tenore, con la sua voce inconfondibile e il carisma travolgente, aveva lasciato un segno indelebile nel cuore della gente. Non solo il mondo della musica, ma anche capi di Stato di tutte le nazioni mandarono messaggi di cordoglio, e, durante le esequie, le Frecce tricolori resero omaggio al Maestro. Nato sotto la Ghirlandina nel 1935, Pavarotti scoprì l’amore per il canto grazie al padre, appassionato di lirica. Dopo un inizio da insegnante, scelse di dedicarsi completamente all’opera, debuttando nel 1961 a Reggio Emilia ne La Bohème. Da lì, la sua carriera decollò, portandolo nei più grandi teatri del mondo. La sua interpretazione della romanza Nessun dorma divenne il simbolo della lirica contemporanea. Ma Pavarotti voleva andare oltre la lirica: con il progetto dei ’Tre Tenori’, al fianco di Domingo e Carreras, e con i concerti ’Pavarotti & Friends’, abbatté le barriere tra opera e musica pop, conquistando un pubblico vastissimo.

Il Resto del Carlino raccontò ogni tappa del suo percorso, dagli esordi ai trionfi, fino all’eredità artistica che ancora oggi Modena e il mondo celebrano con festival sul bel canto e concerti commemorativi. Insomma, Pavarotti non fu solo un cantante, ma un’icona capace di portare la lirica ovunque, trasformandola in un linguaggio universale.