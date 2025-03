2008 Obama presidente. Il primo afroamericano ad arrivare alla Casa Bianca: battuto McCain

Chissà se Martin Luther King e tutti coloro che negli anni ’50 e ’60 del Novecento si erano battuti negli Stati Uniti contro la discriminazione dei neri avrebbero mai pensato di vedere un giorno come il 4 novembre 2008: Barack Obama, candidato dei democratici, batte il repubblicano John McCain e diventa il 44° presidente degli Stati Uniti d’America. E, soprattutto, il primo afroamericano ad arrivare alla Casa Bianca. Quella notte si scrive un pezzo di Storia con la ’s’ maiuscola: un Paese che fino a 50 anni prima segregava gli afroamericani impedendogli di avere una istruzione superiore, creava bagni distinti per bianchi e neri e finanche posti separati sui mezzi pubblici, eleggeva proprio un afroamericano di 47 anni nato alle Hawaii come proprio presidente.

Obama era stata la sopresa politica di una corsa che sembrava destinata a un noioso confronto tra i notabili dei due partiti. Per i democratici la favorita alla nomination era Hillary Clinton, moglie dell’ex presidente Bill, che però fu inaspettatamente soprassata e sconfitta da Obama nelle primarie. Il senatore dell’Illinois incarnava quella speranza – la ’Hope’ dei celebri manifesti firmati da Shepard Fairey – di un’America diversa da quella di George W. Bush, che aveva concluso i suoi otto anni alla Casa Bianca con una crisi economica senza precedenti (quella legata ai mutui subprime) e con troppi fronti aperti in politica estera (con le due guerre in Iraq e Afghanistan ancora in corso). Gli storici giudicheranno l’operato di Obama, ma la sua elezione (poi riconfermata nel 2012) ha davvero segnato un’epoca.