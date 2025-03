2012 Il terremoto in Emilia. Due grandi scosse il 20 e 29 maggio I morti sono 28, 45mila gli sfollati

La prima scossa arrivò qualche minuto dopo le quattro del mattino, mentre tutti dormivano. Fu un risveglio di terrore, la gente scese in strada in pigiama e quella domenica di maggio si trasformò in un incubo che si estese in tutta la pianura Padana e durò per una serie interminabile di giorni. Il terremoto che sconvolse l’Emilia iniziò il 20 maggio, con una scossa di magnitudo 5.9 che aveva l’epicentro a Finale Emilia. Le province più colpite, oltre a Modena, furono Ferrara e Bologna, ma il sisma fu avvertito in tutto il Nord Italia.

Crollarono chiese, campanili e fabbriche. Migliaia di case furono danneggiate. Il bilancio fu terribile: sette morti, 80 feriti e 4.500 sfollati. Ma non il peggio, purtroppo, doveva ancora venire. Lo sciame sismico continuò per giorni e il 29 maggio arrivarono altre scosse terribili, fra cui una di magnitudo 5.8 alle nove del mattino, con epicentro fra Mirandola, Medolla e San Felice. Di nuovo, i più colpiti furono i luoghi di culto e i capannoni delle aziende. Stavolta, però, era orario di lavoro e c’erano più persone nelle fabbriche. Morirono gli operai che erano rientrati in capannoni dichiarati sicuri. Alla fine, in totale, in Emilia ci furono 28 vittime e 45mila sfollati. I danni furono incalcolabili, vennero colpiti distretti industriali, come il biomedicale di Mirandola, fiore all’occhiello della regione. Come sempre, però, gli emiliani si sono subito rimboccati le maniche. Il Carlino ha promosso una raccolta fondi. Case, fabbriche, edifici pubblici e di culto. Quasi tutto è stato ricostruito. Resta ancora qualche cicatrice da rimarginare, ma il più, almeno per i beni materiali, è stato fatto.