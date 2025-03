2013 Eletto Francesco. Primo pontefice dal Nuovo Mondo. L’attenzione a poveri ed emarginati

Con Papa Francesco – nato Jorge Mario Bergoglio il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires ed eletto 266º pontefice il 13 marzo 2013 – la Chiesa volge lo sguardo fuori dall’Europa. Primo gesuita e primo sudamericano a ricoprire tale ruolo, scegli il nome Francesco in onore di San Francesco d’Assisi, simbolo di povertà e vicinanza agli ultimi. L’elezione di Bergoglio avviene in un periodo di rinnovamento per la Chiesa, segnato dalle dimissioni storiche (per motivi di salute) del tedesco Benedetto XVI. Francesco viene scelto al quinto scrutinio del conclave. Misericordia, la giustizia sociale e il dialogo interreligioso: queste alcune delle caratteristiche del suo pontificato, durante il quale pone l’accento sull’importanza di una Chiesa vicina alle periferie esistenziali e geografiche.

Il 1º ottobre 2017, Papa Francesco fa tappa a Bologna, accolto dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Durante questo evento – che lo vede atterrare con l’elicottero nella sede de il Resto del Carlino, tra l’altro – mostra la cifra ’popolare’ del suo pontificato. Prima l’incontro con i migranti nell’Hub regionale di via Mattei, poi il discorso sui diritti del mondo del lavoro in Piazza Maggiore, con Gianni Morandi ad aprire l’evento e il successivo pranzo con i poveri in San Petronio, infine la grande messa allo stadio Dall’Ara, seguita da 40mila fedeli sugli spalti. In sintesi, l’elezione di Papa Francesco ha segnato una svolta nella storia della Chiesa, introducendo un pontificato focalizzato su semplicità, inclusione e riforma, con un’attenzione particolare agli emarginati.