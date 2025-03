2015 Gli attentati dell’Isis. Da Charlie Hebdo al Bataclan: 147 vittime dei terroristi jihadisti

L’anno più nero che Parigi abbia mai vissuto nel Dopoguerra inizia il 7 gennaio 2015, quando due terroristi islamici fanno irruzione nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo. È una strage e le immagini, che le tv trasmettono ossessivamente, sconvolgono il mondo. I due, affiliati ad Al Qaeda, costringono una disegnatrice a farli entrare e, armati di Ak 47 e bombe a mano, uccidono 12 persone, fra cui Stéphane Charbonnier, il direttore, e i vignettisti Jean Cabut e Georges Wolinski. Il settimanale viene preso di mira al grido di “Allah è grande” per aver pubblicato disegni satirici sull’Islam. Un poliziotto musulmano viene freddato per strada con un colpo alla testa, mentre nei due giorni seguenti dopo vengono uccise una poliziotta e altre quattro persone all’interno di un supermercato kosher. La guerra è dichiarata. Lo Stato francesce entra in stato di massima allerta e alla fine la polizia trova e uccide i terroristi.

Ma l’anno nero, come dicevamo, è appena cominciato e, dopo altri attentati di minore gravità, il culmine arriva il 13 novembre: un commando dell’Isis di almeno 10 elementi, fra uomini e donne, fa scoppiare tre bombe vicino allo Stade de France e dà vita a sei sparatorie in diversi luoghi pubblici della capitale, tra cui la più sanguinosa al teatro Bataclan, dove vengono uccise 90 persone. Anche in questo caso le immagini, con le persone appese alle finestre nel tentativo di salvarsi, fanno il giro del mondo. Le vittime sono in totale 130. Che si sommano alle 17 di gennaio. Il presidente Hollande parla di “un atto di guerra”. Nulla sarà più come prima nella lotta al terrorismo jihadista.